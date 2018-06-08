Нигерия заинтересована в расширении сотрудничества с Россией, заявил посол

МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. Нигерия заинтересована в расширении военного и экономического сотрудничества с Россией, ведется работа над соглашением по ВТС, сообщил журналистам посол Нигерии в РФ Стив Дэвис Угба.

"Нигерия очень заинтересована в военном сотрудничестве с Россией. У нас уже есть сотрудничество в оборонной сфере с Россией. Теперь мы работаем над соглашением по военно-техническому сотрудничеству с Россией", — сказал он, отметив, что Нигерия заинтересована в укреплении взаимодействия в данной сфере.

Посол пояснил, что сейчас Нигерия приобретает у России вертолеты. "Мы хотим больше покупать у России. Мы ведем очень хороший бизнес с "Рособоронэкспортом". Это здоровые партнерские отношения. Но мы хотим большего", — подчеркнул Угба.

При этом, по словам дипломата, сотрудничество бизнеса России и Нигерии находится на очень низком уровне. "Мы хотим расширить это сотрудничество. Инвестиции России в Нигерию очень малы — менее 500 миллионов долларов. Мы хотели бы, чтобы Россия сделала больше в этом смысле. Мы знаем, что у России есть возможности для этого", — заявил он.