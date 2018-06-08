Политолог назвал заявление Трампа о возвращении России в G8 "троллингом"

МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. Заявление президента США Дональда Трампа о необходимости возвращения России в G8 вряд ли приведет к реальным действиям, это очередное "шокирующее" высказывание американского лидера, заявил РИА Новости главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Батюк.

Нужно ли России возвращение в "Большую восьмерку"? Да, ради этого даже можно пойти на уступки

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Агентство Блумберг привело в пятницу слова президента США Дональда Трампа о том, что Россия снова должна быть принята в состав G8. Агентство Рейтер в свою очередь сообщило, что Трамп заявил о необходимости присутствия РФ на саммите G7. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил РИА Новости, комментируя высказывания Трампа, что Россия делает акцент не на "восьмерке", а на других форматах.

Батюк напомнил, что Трамп уже сделал "немало шокирующих заявлений", далеко не все из которых трансформируются в реальную политику. "С другой стороны, это отражение той непростой политической ситуации, в которой он оказался и в своей стране, и на международной арене, и отсюда вот такого рода заявления, которые рассчитаны на то, чтобы нанести пощечину общественному вкусу", — заявил эксперт.

По его словам, российская сторона не раз говорила, что предпочитает развивать сотрудничество в рамках других союзов – БРИКС, ШОС и им подобные.

"Может быть, это просто желание Трампа, говоря современным языком, "потроллить" своих партнеров по G7. Это слова, за которыми вряд ли скрывается продуманная, серьезная внешняя политика", — заявил Батюк.

Форум развитых экономических держав с 1998 года представлял собой "восьмерку", но в 2014 году на фоне событий в Крыму участники клуба приняли решение не ехать на очередной саммит G8 в Сочи, а собрались без России в Брюсселе. Участники G7 заявили, что не хотят заседать вместе с Россией, пока Москва не изменит свою политику относительно Крыма.

На прошлой неделе Песков, отвечая на вопрос, согласится ли Россия вернуться в G8 в том случае, если подобное предложение поступит, отметил, что "гипотетические рассуждения здесь вряд ли возможны".