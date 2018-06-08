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Трамп заявил, что Россия должна вернуться в G8

Сюжет:
Саммит G7 в Канаде (32)
15:1308.06.2018
(обновлено: 16:11 08.06.2018)
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© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Дональд Трамп перед вылетом на саммит G7 в Квебеке, Канада. 8 июня 2018Президент США Дональд Трамп перед вылетом на саммит G7 в Квебеке, Канада. 8 июня 2018
© AP Photo / Evan Vucci

МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп считает, что Россию снова нужно принять в состав G8, сообщило агентство Блумберг.

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Американский президент также заявил, что Россия должна присутствовать на саммите G7, который проходит сейчас в канадском Квебеке.

Трамп выразил недоумение отсутствием России за столом переговоров и сказал, что будет рекомендовать изменить это.

"Нравится вам или нет, — и это, может быть, политически некорректно говорить, — но нам надо управлять миром. И есть G7, которая была раньше G8, выгнала Россию, она должна вернуть Россию, поскольку Россия нужна нам за столом переговоров", — сказал президент США журналистам.

В Кремле уже прокомментировали слова Трампа. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сказал, что Москва "делает акцент на других форматах".

 

G8/G7

G7 расширили за счет вхождения России в 1998 году, однако после возвращения Крыма члены клуба отказались приехать на саммит G8 в Сочи. Ведущие страны заявили, что не хотят заседать вместе с Россией до тех пор, пока Москва не изменит внешнеполитический курс.

Cаммит G7 официально открылся в сицилийском городе Таормине. Италия, 26 мая 2017
© AP Photo / Evan Vucci
В Германии захотели вернуть РФ в G8, но она туда не торопится
Сейчас в "Большую семерку" входят Германия, США, Канада, Япония, Франция, Великобритания и Италия.

На прошлой неделе один из лидеров немецкой партии "Левые", депутат бундестага Сара Вагенкнехт высказалась за возвращение России в состав G8 для противодействия США. При этом канцлер Германии Ангела Меркель и глава МИД Германии Хайко Маас подчеркивали нереалистичность такого сценария.

 

 

После призыва Вагенкнехт в Кремле ответили на вопрос об актуальности этого формата.

 

"В изменяющейся обстановке — как в международных политических, так и экономических делах — стремительно возрастает значение и актуальность таких форматов, как, например, "Двадцатка", где Россия принимает активное участие", — заявил Песков.
«Группа семи»
© Инфографика
"Группа семи"

 

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В мире
Комментарии
16 пользователей оставили 17 комментариев
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Популярные комментарииВсе комментарии
Алексей Тимофеев
Трамп много чего говорит. В основном врет. Как дышит. На его болтовню вообще внимания обращать смысла нет.
15:23
08.06.2018
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virshych
А России это нужно??
Ведь что мы имеем на данный момент: G7 это США и 6 их шестёрок, и если матрасникам нужно поговорить с Россией то говорите напрямую, а если нужно что бы ещё при этом шестёрки вякали в поддержку хозяина то позовите Петю попрошайкина...
15:24
08.06.2018
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