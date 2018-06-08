Трамп заявил, что Россия должна вернуться в G8

МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп считает, что Россию снова нужно принять в состав G8, сообщило агентство Блумберг.
3.2%Да, ради этого даже можно пойти на уступки
29.8%Только на условиях Москвы
67.0%Нет, формат "Восьмерки" неактуален
Трамп выразил недоумение отсутствием России за столом переговоров и сказал, что будет рекомендовать изменить это.
"Нравится вам или нет, — и это, может быть, политически некорректно говорить, — но нам надо управлять миром. И есть G7, которая была раньше G8, выгнала Россию, она должна вернуть Россию, поскольку Россия нужна нам за столом переговоров", — сказал президент США журналистам.
В Кремле уже прокомментировали слова Трампа. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сказал, что Москва "делает акцент на других форматах".
G8/G7
G7 расширили за счет вхождения России в 1998 году, однако после возвращения Крыма члены клуба отказались приехать на саммит G8 в Сочи. Ведущие страны заявили, что не хотят заседать вместе с Россией до тех пор, пока Москва не изменит внешнеполитический курс.
На прошлой неделе один из лидеров немецкой партии "Левые", депутат бундестага Сара Вагенкнехт высказалась за возвращение России в состав G8 для противодействия США. При этом канцлер Германии Ангела Меркель и глава МИД Германии Хайко Маас подчеркивали нереалистичность такого сценария.
После призыва Вагенкнехт в Кремле ответили на вопрос об актуальности этого формата.