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На Украине сообщили о перехвате в Черном море корабля ВМФ России

Сюжет:
Ситуация на Украине. Июнь 2018 (83)
15:3508.06.2018
(обновлено: 17:33 08.06.2018)
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© РИА Новости / Алексей КуденкоПерейти в фотобанкВоенно-транспортный самолет Ан-26. Архивное фотоВоенно-транспортный самолет Ан-26. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Куденко
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МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. Украинские СМИ отрапортовали, что cамолет Ан-26 ВМС Украины перехватил в Черном море, вблизи государственной границы, российский малый ракетный корабль. Военные эксперты сомневаются, что такое вообще могло произойти, поскольку самолеты корабли не перехватывают.

Черноморский флот в Севастополе. Архивное фото
© REUTERS / Stringer
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Об инциденте вблизи острова Змеиный сообщило одесское издание "Думская".  Как рассказал источник, "пожелавший остаться неизвестным", 2 июня там заметили российский корабль. На его перехват направился транспортный самолет Ан-26.

Источник утверждает, что корабль, поняв, что его обнаружили, стал уходить в открытое море, а Ан-26 несколько раз пролетел близ него на предельно малой высоте.

Российские военные пока никак не прокомментировали эту информацию.

Ан-26 — военно-транспортный самолет, разработанный в конце 1960-х годов. Может быть вооружен бомбами калибром до 500 килограммов, конструкция предусматривает четыре балочных держателя.

"Курам на смех"

Депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик усмотрел в сообщении украинских военных "новую тактику". По его словам, "с точки зрения здравого смысла хвастовство украинских военных — курам на смех". 

Патрульный катер береговой охраны Пограничной службы ФСБ России в Керченском проливе. Архивное фото
© РИА Новости / Александр Полегенько
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Как полагает депутат, таким образом Киев пытается сигнализировать мировой общественности, что "русские боятся даже самого вида украинской авиации и сразу пускаются в бегство". А это, отметил Белик, должно ускорить решение НАТО принять Украину в свои ряды. 

"Корабль, вооруженный зенитным комплексом, способен сам напугать любой самолет, начав его облучать радаром", — добавил депутат.

Он отметил, что приписывать себе победы — это новая тактика Минобороны Украины.

"Кого они собрались напугать транспортным самолетом? И как собирались атаковать? Ящиками из грузового отсека кидаться? Или на таран идти? Так малые ракетные корабли способны отслеживать и сбивать широкий спектр воздушных целей, так что, скорее всего, кто и дал деру с места встречи — так это украинские пилоты," — считает Белик.

"Полный нонсенс"

Инцидент, якобы случившийся у острова Змеиный, также прокомментировал военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Баранец. По его словам, подобные сообщения — полная чушь, ведь такого, чтобы грузовой самолет перехватывал боевой корабль, никогда не было в истории вооруженных сил.

Задержание украинского рыболовецкого судна ЯМК-0041 в Крыму за незаконный вылов рыбы на шельфе
© ФСБ России
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"Сообщение украинских СМИ о том, что их самолет перехватил российский корабль, относится к степени "украинского маразма". Такого в практики ни одного государства не существует. Есть перехват авиационный, есть еще перехват военно-морской, когда перехватывается корабль кораблем. Но такого, чтобы самолет перехватывал корабль… Это полный нонсенс", — сказал Баранец в эфире радио Sputnik.

Еще один военный эксперт, член общественного совета при Минобороны Игорь Коротченко назвал сообщение о перехвате вбросом.

"Это очередная глупость украинской пропаганды, которая в очередной раз продемонстрировала свою непрофессиональность. В случае с данным фейком его организаторы не озаботились хоть какой-то правдоподобностью. При плачевном состоянии вооруженных сил, практически полном отсутствии ВВС как вида ВСУ украинские пропагандисты выдают желаемое за действительное, так как такой перехват невозможен чисто технически, так как военно-транспортный самолет по определению не может осуществлять перехват, так как у него отсутствует соответствующее вооружение", — сказал он РИА Новости.

Что охраняют корабли в Черном море

На этой неделе газета "Известия" сообщила, что 41-я гвардейская бригада ракетных кораблей взяла под охрану газодобывающие платформы компании "Черноморнефтегаз".

Буксиры в Бердянском порту
CC BY-SA 4.0 / Foreman 1982 /
"Действия Киева непредсказуемы". Член ОП Крыма о рисках пиратских захватов
Газовые вышки в Черном море защищают малые противоракетные корабли и ракетные катера. Они несут круглосуточное дежурство, ротация проводится каждые две недели.

До воссоединения Крыма с Россией "Черноморнефтегаз", снабжающий газом жителей полуострова, принадлежал "Нафтогазу". Однако после референдума имущество "Черноморнефтегаза" и "Укртрансгаза" (владеет газотранспортной сетью) в Крыму национализировали по решению местного парламента и внесли в уставный капитал новой компании — Крымского республиканского предприятия "Черноморнефтегаз".

"Нафтогаз Украины" и его дочерние компании в прошлом году начали арбитражное разбирательство против России по активам в Крыму на 2,6 миллиарда долларов. Речь идет об активах самого "Нафтогаза", "Черноморнафтогаза", "Укртрансгаза", "Ликво", "Укргаздобычи", "Укртранснефти" и компании "Газ Украины".

Сейчас "Черноморнефтегаз" эксплуатирует месторождения на шельфе Черного и в акватории Азовского морей, а также на территории самого Крыма. Кроме того, предприятие занимается транспортировкой газа по системе магистральных газопроводов и его хранением в Глебовском подземном хранилище.

Обстановка на море

В марте ситуация у берегов Крыма резко обострилась после того, как украинские пограничники задержали судно "Норд", шедшее под российским флагом. 

Пограничный сторожевой корабль береговой охраны Пограничной службы ФСБ России. Архивное фото
© РИА Новости / Александр Полегенько
Российские пограничники рассказали о задержании браконьеров в Азовском море
На борту находились десять россиян, однако Киев считает их украинцами и обвиняет в "нарушении порядка въезда на временно оккупированную территорию". Девятерых членов экипажа оштрафовали, капитану грозит до пяти лет заключения.

На этом фоне командование Черноморского флота заявило, что готово обеспечить безопасность судоходства в северо-восточной части Черного и акватории Азовского морей.

"Агрессивные действия украинских морских пограничников в международных водах представляют не только опасность захвата российских судов, но и формирования настоящего государственного пиратства", — сказал источник РИА Новости в силовых структурах Крыма.

Позже стало известно, что российские корабли досматривают суда, идущие в украинские порты, а пограничники несколько раз задерживали украинских браконьеров.

Йо-хо-хо, и бутылка горилки
© РИА Новости / Виталий Подвицкий
Йо-хо-хо, и бутылка горилки
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