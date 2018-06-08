На Украине сообщили о перехвате в Черном море корабля ВМФ России

МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. Украинские СМИ отрапортовали, что cамолет Ан-26 ВМС Украины перехватил в Черном море, вблизи государственной границы, российский малый ракетный корабль. Военные эксперты сомневаются, что такое вообще могло произойти, поскольку самолеты корабли не перехватывают.

Об инциденте вблизи острова Змеиный сообщило одесское издание "Думская" . Как рассказал источник, "пожелавший остаться неизвестным", 2 июня там заметили российский корабль. На его перехват направился транспортный самолет Ан-26.

Источник утверждает, что корабль, поняв, что его обнаружили, стал уходить в открытое море, а Ан-26 несколько раз пролетел близ него на предельно малой высоте.

Российские военные пока никак не прокомментировали эту информацию.

Ан-26 — военно-транспортный самолет, разработанный в конце 1960-х годов. Может быть вооружен бомбами калибром до 500 килограммов, конструкция предусматривает четыре балочных держателя.

"Курам на смех"

Депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик усмотрел в сообщении украинских военных "новую тактику". По его словам, "с точки зрения здравого смысла хвастовство украинских военных — курам на смех".

Как полагает депутат, таким образом Киев пытается сигнализировать мировой общественности, что "русские боятся даже самого вида украинской авиации и сразу пускаются в бегство". А это, отметил Белик, должно ускорить решение НАТО принять Украину в свои ряды.

"Корабль, вооруженный зенитным комплексом, способен сам напугать любой самолет, начав его облучать радаром", — добавил депутат.

Он отметил, что приписывать себе победы — это новая тактика Минобороны Украины.

"Кого они собрались напугать транспортным самолетом? И как собирались атаковать? Ящиками из грузового отсека кидаться? Или на таран идти? Так малые ракетные корабли способны отслеживать и сбивать широкий спектр воздушных целей, так что, скорее всего, кто и дал деру с места встречи — так это украинские пилоты," — считает Белик.

"Полный нонсенс"

Инцидент, якобы случившийся у острова Змеиный, также прокомментировал военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Баранец. По его словам, подобные сообщения — полная чушь, ведь такого, чтобы грузовой самолет перехватывал боевой корабль, никогда не было в истории вооруженных сил.

"Сообщение украинских СМИ о том, что их самолет перехватил российский корабль, относится к степени "украинского маразма". Такого в практики ни одного государства не существует. Есть перехват авиационный, есть еще перехват военно-морской, когда перехватывается корабль кораблем. Но такого, чтобы самолет перехватывал корабль… Это полный нонсенс", — сказал Баранец в эфире радио Sputnik

Еще один военный эксперт, член общественного совета при Минобороны Игорь Коротченко назвал сообщение о перехвате вбросом.

"Это очередная глупость украинской пропаганды, которая в очередной раз продемонстрировала свою непрофессиональность. В случае с данным фейком его организаторы не озаботились хоть какой-то правдоподобностью. При плачевном состоянии вооруженных сил, практически полном отсутствии ВВС как вида ВСУ украинские пропагандисты выдают желаемое за действительное, так как такой перехват невозможен чисто технически, так как военно-транспортный самолет по определению не может осуществлять перехват, так как у него отсутствует соответствующее вооружение", — сказал он РИА Новости.

Что охраняют корабли в Черном море

На этой неделе газета "Известия" сообщила, что 41-я гвардейская бригада ракетных кораблей взяла под охрану газодобывающие платформы компании "Черноморнефтегаз".

Газовые вышки в Черном море защищают малые противоракетные корабли и ракетные катера. Они несут круглосуточное дежурство, ротация проводится каждые две недели.

До воссоединения Крыма с Россией "Черноморнефтегаз", снабжающий газом жителей полуострова, принадлежал "Нафтогазу". Однако после референдума имущество "Черноморнефтегаза" и "Укртрансгаза" (владеет газотранспортной сетью) в Крыму национализировали по решению местного парламента и внесли в уставный капитал новой компании — Крымского республиканского предприятия "Черноморнефтегаз".

"Нафтогаз Украины" и его дочерние компании в прошлом году начали арбитражное разбирательство против России по активам в Крыму на 2,6 миллиарда долларов. Речь идет об активах самого "Нафтогаза", "Черноморнафтогаза", "Укртрансгаза", "Ликво", "Укргаздобычи", "Укртранснефти" и компании "Газ Украины".

Сейчас "Черноморнефтегаз" эксплуатирует месторождения на шельфе Черного и в акватории Азовского морей, а также на территории самого Крыма. Кроме того, предприятие занимается транспортировкой газа по системе магистральных газопроводов и его хранением в Глебовском подземном хранилище.

Обстановка на море

В марте ситуация у берегов Крыма резко обострилась после того, как украинские пограничники задержали судно "Норд", шедшее под российским флагом.

На борту находились десять россиян, однако Киев считает их украинцами и обвиняет в "нарушении порядка въезда на временно оккупированную территорию". Девятерых членов экипажа оштрафовали, капитану грозит до пяти лет заключения.

На этом фоне командование Черноморского флота заявило, что готово обеспечить безопасность судоходства в северо-восточной части Черного и акватории Азовского морей.

"Агрессивные действия украинских морских пограничников в международных водах представляют не только опасность захвата российских судов, но и формирования настоящего государственного пиратства", — сказал источник РИА Новости в силовых структурах Крыма.

Позже стало известно, что российские корабли досматривают суда, идущие в украинские порты, а пограничники несколько раз задерживали украинских браконьеров.