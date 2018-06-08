На Украине сообщили о перехвате в Черном море корабля ВМФ России

МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. Украинские СМИ отрапортовали, что cамолет Ан-26 ВМС Украины перехватил в Черном море, вблизи государственной границы, российский малый ракетный корабль. Военные эксперты сомневаются, что такое вообще могло произойти, поскольку самолеты корабли не перехватывают."Думская". Как рассказал источник, "пожелавший остаться неизвестным", 2 июня там заметили российский корабль. На его перехват направился транспортный самолет Ан-26.
Источник утверждает, что корабль, поняв, что его обнаружили, стал уходить в открытое море, а Ан-26 несколько раз пролетел близ него на предельно малой высоте.
Российские военные пока никак не прокомментировали эту информацию.
Ан-26 — военно-транспортный самолет, разработанный в конце 1960-х годов. Может быть вооружен бомбами калибром до 500 килограммов, конструкция предусматривает четыре балочных держателя.
"Курам на смех"
Депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик усмотрел в сообщении украинских военных "новую тактику". По его словам, "с точки зрения здравого смысла хвастовство украинских военных — курам на смех".
"Корабль, вооруженный зенитным комплексом, способен сам напугать любой самолет, начав его облучать радаром", — добавил депутат.
Он отметил, что приписывать себе победы — это новая тактика Минобороны Украины.
"Кого они собрались напугать транспортным самолетом? И как собирались атаковать? Ящиками из грузового отсека кидаться? Или на таран идти? Так малые ракетные корабли способны отслеживать и сбивать широкий спектр воздушных целей, так что, скорее всего, кто и дал деру с места встречи — так это украинские пилоты," — считает Белик.
"Полный нонсенс"
Инцидент, якобы случившийся у острова Змеиный, также прокомментировал военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Баранец. По его словам, подобные сообщения — полная чушь, ведь такого, чтобы грузовой самолет перехватывал боевой корабль, никогда не было в истории вооруженных сил.радио Sputnik.
Еще один военный эксперт, член общественного совета при Минобороны Игорь Коротченко назвал сообщение о перехвате вбросом.
"Это очередная глупость украинской пропаганды, которая в очередной раз продемонстрировала свою непрофессиональность. В случае с данным фейком его организаторы не озаботились хоть какой-то правдоподобностью. При плачевном состоянии вооруженных сил, практически полном отсутствии ВВС как вида ВСУ украинские пропагандисты выдают желаемое за действительное, так как такой перехват невозможен чисто технически, так как военно-транспортный самолет по определению не может осуществлять перехват, так как у него отсутствует соответствующее вооружение", — сказал он РИА Новости.
Что охраняют корабли в Черном море
На этой неделе газета "Известия" сообщила, что 41-я гвардейская бригада ракетных кораблей взяла под охрану газодобывающие платформы компании "Черноморнефтегаз".
До воссоединения Крыма с Россией "Черноморнефтегаз", снабжающий газом жителей полуострова, принадлежал "Нафтогазу". Однако после референдума имущество "Черноморнефтегаза" и "Укртрансгаза" (владеет газотранспортной сетью) в Крыму национализировали по решению местного парламента и внесли в уставный капитал новой компании — Крымского республиканского предприятия "Черноморнефтегаз".
"Нафтогаз Украины" и его дочерние компании в прошлом году начали арбитражное разбирательство против России по активам в Крыму на 2,6 миллиарда долларов. Речь идет об активах самого "Нафтогаза", "Черноморнафтогаза", "Укртрансгаза", "Ликво", "Укргаздобычи", "Укртранснефти" и компании "Газ Украины".
Сейчас "Черноморнефтегаз" эксплуатирует месторождения на шельфе Черного и в акватории Азовского морей, а также на территории самого Крыма. Кроме того, предприятие занимается транспортировкой газа по системе магистральных газопроводов и его хранением в Глебовском подземном хранилище.
Обстановка на море
В марте ситуация у берегов Крыма резко обострилась после того, как украинские пограничники задержали судно "Норд", шедшее под российским флагом.
На этом фоне командование Черноморского флота заявило, что готово обеспечить безопасность судоходства в северо-восточной части Черного и акватории Азовского морей.
"Агрессивные действия украинских морских пограничников в международных водах представляют не только опасность захвата российских судов, но и формирования настоящего государственного пиратства", — сказал источник РИА Новости в силовых структурах Крыма.
Позже стало известно, что российские корабли досматривают суда, идущие в украинские порты, а пограничники несколько раз задерживали украинских браконьеров.