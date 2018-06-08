РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
В прямом эфире
Сказано в эфире

"Украинский маразм". Военный эксперт о "перехвате" Ан-26 корабля ВМФ России

11:1008.06.2018
(обновлено: 12:18 08.06.2018)
19275633
© РИА Новости / Тарас ЛитвиненкоВ севастопольскую бухту вернулся малый ракетный корабль Мираж ЧФ РФВ севастопольскую бухту вернулся малый ракетный корабль Мираж ЧФ РФ
© РИА Новости / Тарас Литвиненко
На Украине заявили о "перехвате" грузовым самолетом корабля ВМФ России. Военный эксперт Виктор Баранец в эфире радио Sputnik назвал "перехват" корабля военно-транспортным самолетом "полным нонсенсом".

Самолет Ан-26 ВМС Украины "перехватил" в Черном море малый ракетный корабль российского ВМФ, сообщает одесское издание "Думская" со ссылкой на источник. 

По данным издания, 2 июня российский корабль заметили у острова Змеиный, который входит в состав Одесской области. На его перехват направился транспортный самолет Ан-26.

Корабль управления Славутич ВМС Украины и судно размагничивания СР-541 Черноморского флота ВМФ России в Северной бухте Севастополя
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
Крымский депутат: провокации Украины не могли остаться без ответа
Источник "Думской" утверждает, что после обнаружения корабль ушел в открытое море.

Российские военные пока не комментируют эту информацию.

В Госдуме сообщения о "перехвате" назвали хвастовством. По словам депутата Дмитрия Белика, это посыл мировой общественности, "что русские боятся даже самого вида украинской авиации и сразу пускаются в бегство, что должно ускорить решение НАТО взять Украину в свои ряды".

Депутат добавил, что приписывать себе победы – это новая тактика украинского Минобороны.

"Кого они собрались напугать транспортным самолетом? И как собирались атаковать? Ящиками из грузового отсека кидаться? Или на таран идти? Так малые ракетные корабли способны отслеживать и сбивать широкий спектр воздушных целей, так что, скорее всего, кто и дал деру с места встречи – так это украинские пилоты", – сказал Белик.

Ранее российские СМИ сообщили, что 41-я гвардейская бригада ракетных кораблей взяла под охрану газодобывающие платформы в Черном море, принадлежащие государственной компании "Черноморнефтегаз".

Военный обозреватель газеты "Комсомольская правда", полковник в отставке Виктор Баранец в эфире радио Sputnik прокомментировал сообщение украинских СМИ.

"Это полная чушь. Так могут высказывать только либо "обкуренные", либо пьяные. Что такое – грузовой самолет "перехватил" корабль? Такого в истории существования вооруженных сил нигде никогда не было. Сообщение украинских СМИ о том, что их самолет "перехватил" российский корабль относится к степени "украинского маразма". Такого в практики ни одного государства не существует. Есть перехват авиационный, есть еще перехват военно-морской, когда перехватывается корабль кораблем. Но такого, что бы самолет перехватывал корабль… Это полный нонсенс", – сказал Виктор Баранец.

Буксиры в Бердянском порту
CC BY-SA 4.0 / Foreman 1982 /
"Действия Киева непредсказуемы". Член ОП Крыма о рисках пиратских захватов
До воссоединения Крыма с Россией "Черноморнефтегаз", снабжающий газом жителей полуострова, принадлежал "Нафтогазу Украины". Однако после референдума имущество "Черноморнефтегаза" и "Укртрансгаза" (владеет газотранспортной сетью) в Крыму национализировали по решению местного парламента и внесли в уставный капитал новой компании – Крымского республиканского предприятия "Черноморнефтегаз".

Сейчас "Черноморнефтегаз" эксплуатирует месторождения на шельфе Черного и в акватории Азовского морей, а также на территории самого Крыма. Кроме того, предприятие занимается транспортировкой газа по системе магистральных газопроводов и его хранением в Глебовском подземном хранилище.

Хотите всегда быть в курсе последних событий в стране и мире? Подписывайтесь на наш Twitter. Обещаем, вам всегда будет что почитать – интересное, актуальное, полезное.

У радио Sputnik также есть паблики ВКонтакте и Facebook. Присоединяйтесь!

Комментировать
Сказано в эфире
Комментарии
19 пользователей оставили 19 комментариев
Комментировать
Популярные комментарииВсе комментарии
tvell
В украине возможно столкновение самолета, поезда и корабля !!!
11:35
08.06.2018
ОтветитьНе отвечать
МУХА ЦОКОТУХА
Маразм на Украине крепчает!
11:39
08.06.2018
ОтветитьНе отвечать
Комментировать
Новости
Авторы
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2018 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").

Главный редактор: Анисимов А.С.

Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru

Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена