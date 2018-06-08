"Украинский маразм". Военный эксперт о "перехвате" Ан-26 корабля ВМФ России

На Украине заявили о "перехвате" грузовым самолетом корабля ВМФ России. Военный эксперт Виктор Баранец в эфире радио Sputnik назвал "перехват" корабля военно-транспортным самолетом "полным нонсенсом".

Самолет Ан-26 ВМС Украины "перехватил" в Черном море малый ракетный корабль российского ВМФ, сообщает одесское издание "Думская" со ссылкой на источник.

По данным издания, 2 июня российский корабль заметили у острова Змеиный, который входит в состав Одесской области. На его перехват направился транспортный самолет Ан-26.

Источник "Думской" утверждает, что после обнаружения корабль ушел в открытое море.

Российские военные пока не комментируют эту информацию.

В Госдуме сообщения о "перехвате" назвали хвастовством. По словам депутата Дмитрия Белика, это посыл мировой общественности, "что русские боятся даже самого вида украинской авиации и сразу пускаются в бегство, что должно ускорить решение НАТО взять Украину в свои ряды".

Депутат добавил, что приписывать себе победы – это новая тактика украинского Минобороны.

"Кого они собрались напугать транспортным самолетом? И как собирались атаковать? Ящиками из грузового отсека кидаться? Или на таран идти? Так малые ракетные корабли способны отслеживать и сбивать широкий спектр воздушных целей, так что, скорее всего, кто и дал деру с места встречи – так это украинские пилоты", – сказал Белик.

Ранее российские СМИ сообщили, что 41-я гвардейская бригада ракетных кораблей взяла под охрану газодобывающие платформы в Черном море, принадлежащие государственной компании "Черноморнефтегаз".

Военный обозреватель газеты "Комсомольская правда", полковник в отставке Виктор Баранец в эфире радио Sputnik прокомментировал сообщение украинских СМИ.

"Это полная чушь. Так могут высказывать только либо "обкуренные", либо пьяные. Что такое – грузовой самолет "перехватил" корабль? Такого в истории существования вооруженных сил нигде никогда не было. Сообщение украинских СМИ о том, что их самолет "перехватил" российский корабль относится к степени "украинского маразма". Такого в практики ни одного государства не существует. Есть перехват авиационный, есть еще перехват военно-морской, когда перехватывается корабль кораблем. Но такого, что бы самолет перехватывал корабль… Это полный нонсенс", – сказал Виктор Баранец.

До воссоединения Крыма с Россией "Черноморнефтегаз", снабжающий газом жителей полуострова, принадлежал "Нафтогазу Украины". Однако после референдума имущество "Черноморнефтегаза" и "Укртрансгаза" (владеет газотранспортной сетью) в Крыму национализировали по решению местного парламента и внесли в уставный капитал новой компании – Крымского республиканского предприятия "Черноморнефтегаз".

Сейчас "Черноморнефтегаз" эксплуатирует месторождения на шельфе Черного и в акватории Азовского морей, а также на территории самого Крыма. Кроме того, предприятие занимается транспортировкой газа по системе магистральных газопроводов и его хранением в Глебовском подземном хранилище.

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