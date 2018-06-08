АФИНЫ, 8 июн — РИА Новости, Геннадий Мельник. НАТО и Евросоюз должны пересмотреть отношения с Россией и отменить санкции, жертвами которых стали лишь небольшие государства Европы, считают греческие эксперты, выступившие на круглом столе "Россия-НАТО: перспективы мирного сосуществования и сотрудничества". Его организатором выступил греко-российский клуб "Диалог".

В последнее время стали восстанавливаться отношения Североатлантического альянса и России, прерванные после планов организовать "политическую изоляцию" Москвы, отмечалось на "круглом столе".

"Говоря об отношениях Россия-НАТО, надо сказать, что мы наблюдаем, что многие действия Альянса нарушают принципы равновесия и безопасности. Возле наших границ мы видим быстрое развитие военных возможностей НАТО. Попытки создать всемирную систему противоракетной обороны подрывают стратегическую стабильность", — сказал советник-посланник посольства РФ в Афинах Олег Бредихин.

"Мы не можем без беспокойства наблюдать за попытками НАТО втянуть балканские страны", — сказал дипломат, добавив при этом, что Греция и другие страны НАТО поддерживают нормализацию отношений с Россией. Он выразил надежду, что эти голоса будут услышаны.

Генерал-лейтенант ВВС Греции в отставке, греческий общественный деятель, генеральный секретарь общества дружбы Греции и России Павлос Христу считает ошибочным мнение, что НАТО стала активно расширяться лишь после развала Советского Союза.

"НАТО всегда постоянно двигалась к границам Советского Союза, а сегодня — России, и пытается ее окружить по непонятным причинам. Я помню, что десять лет назад НАТО была партнером с Россией по многим программам. Я был представителем по обмену данными по авиации. Затем неожиданно НАТО под руководством США заявила об угрозе России", — сказал Христу.

По его словам, это политическое развитие продолжалось последующие годы.

Христу заявил, что Греция должна изменить свою политику и "перейти к мирным державам", основной из которых является Россия.

Генерал заметил также, что меняются основы стратегии, методы ведения войны, а история последних 20 лет показывает возможность военных столкновений между странами Запада. "Запад вмешивается всюду, но ему придется предотвращать войну у себя", — считает эксперт.

Бывший посол Кипра во Франции Перикл Неарху заявил, что попытки геополитически перевести Украину из сферы влияния России в сферу влияния Запада, то есть в основном США посредством ее приема в Евросоюз и в НАТО, вызвали естественную реакцию России.

Дипломат напомнил, что до этого Запад распространил свою сферу влияния на страны Балтии.

"Понятно было, что Россия не позволит сделать подобное с Украиной, история которой неразрывно связана с Россией", — сказал Неарху.

По его словам, ситуация на Украине и в Крыму были использованы как повод для антироссийской политики. Он напомнил при этом, что Крым был передан Украине из состава России, а его население в основном русские.

Неарху отметил, что новым полем расширения НАТО, несмотря на заверения, данные Североатлантическим альянсом последнему советскому руководителю Михаилу Горбачеву, стали Балканы. В состав НАТО уже вошла Черногория, сейчас делается все для приема бывшей югославской республики Македония.

"Проводятся сценарии противоборства между США и Европой с одной стороны и Россией – с другой. Цель геополитического исключения России из Балкан посредством НАТО и Евросоюза понятна. Россия многие века была представлена на Балканах с их славянским населением", — сказал Неарху.

По его мнению, НАТО пытается сделать из России периферийную страну без перспектив восстановить свое место равной мировой державы, какой был Советский Союз.

Дипломат заявил, что у Европы нет политической автономии от США: в сфере обороны, безопасности и внешней политики Европа следует американской стратегии в духе евроатлантизма.

В свою очередь преподавать военной академии Сухопутных войск Греции Константинос Гривас назвал мифом утверждения, что мир является однополярным. "Абсолютного и тотального господства США в мире не было, его нет и сегодня. Но миф этот продолжает жить", — сказал Гривас.

По его словам, мифом являются и утверждения, что Советский Союз развалился из-за военного превосходства Запада – его ядерного потенциала было достаточно для сдерживания США, а применение ядерного оружия могло уничтожить планету.

Гривас считает голословными утверждения о российской угрозе, поскольку страны Европы не ведут военных приготовлений.

"Если западноевропейские лидеры действительно верят, что Россия является столь враждебной и намерена захватить их, тогда почему они не ведут военные приготовления лучшим образом? В Германии, где крупнейшая промышленность Европы, из 128 самолетов Eurofighter совсем недавно в рабочем состоянии были лишь четыре", – привел пример политолог.

По его мнению, Западной Европе надо прекратить играть в эти игры и установить отношения сотрудничества с Россией.

"Европа хочет выжить или хочет покончить с собой? Если Европа не знает, что делать, об этом должны подумать мы, Греция, маленькая страна, которая находится в критически важном регионе. Восточное Средиземноморье является сейчас критическим важным центром международной системы", — заявил эксперт.

В ходе обсуждения эксперты отмечали, что крупнейшие экономики Европы – Германия и Франция — от антироссийских санкций не пострадали, они инвестируют в Россию и в крупные совместные проекты. Вся тяжесть санкций пришлась на маленькие страны, которые поставляли в Россию в основном сельскохозяйственную продукцию. Греция теряет ежегодно сотни миллионов евро от санкций, отмечали политологи. По их мнению, Греции не следует поддерживать продление санкций.

Австрия, Венгрия, Италия уже требуют отмены санкций, и Греция должна быть в числе этих стран, заявили на круглом столе.