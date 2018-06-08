Трамп отказался от переговоров с Мэй, устав от ее "учительского" тона

МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп отменил переговоры с премьер-министром Великобритании Терезой Мэй, которые должны были состояться в рамках саммита G7 в Квебеке. Источники сообщают, что это решение связано с неприязненным личным отношением американского лидера к Мэй.

О том, что Трамп не будет встречаться с британским премьером, написала газета Telegraph со ссылкой представителя правительства Великобритании.

Источники в окружении американского президента сообщили, что Трамп устал от "учительского" тона Мэй.

"Без обид, но она практически как школьная учительница, не думаю, что кто-то с ней в хороших отношениях", — заявил собеседник издания, присутствовавший на встречах двух лидеров.

Как пишет газета, Трампа рассердил подход Мэй во время их телефонного разговора, когда вместо общего обсуждения вопросов она сразу углубилась в политические детали.

По словам другого источника, Трамп также выразил раздражение по поводу частых просьб британского премьера, которые выглядят как стремление получить выгоду от отношений с США.

По сокращенному графику

Саммит "Большой семерки" пройдет 8 и 9 июня в канадской провинции Квебек, в небольшом курортном городе Ла-Мальбе.

Пребывание президента США в целом будет сокращенным — он покинет форум раньше, чем предполагалось. Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс.

По ее словам, Трамп уедет утром 9 июня, а не во второй половине дня, как планировалось.

"Президент Трамп уедет с саммита G7 в Шарлевуа в 10:30 (по местному времени. — Прим. ред.) в субботу, после сессии по женскому равноправию. Президент поедет из Канады сразу в Сингапур в преддверии предстоящей встречи с северокорейским лидером Ким Чен Ыном", — сказала Сандерс журналистам.

В частности, американский президент пропустит сессию лидеров G7 по окружающей среде, изменению климата и загрязнению океанов. Не будет его и на субботнем рабочем обеде.

По словам Сандерс, на оставшихся сессиях Трампа будет представлять его помощник по G7 Эверетт Айссенстат.

Решение пропустить встречу по окружающей среде можно назвать вполне закономерным с учетом того, что год назад американский лидер заявил о выходе США из Парижского соглашения по изменению климата.

Семерка превращается в шестерку

Президент Франции Эммануэль Макрон, со своей стороны, пригрозил, что участники саммита "Большой семерки" подпишут итоговый документ без Трампа.

"Американский президент, возможно, не против изоляции, но и мы не против, чтобы подписать соглашение между шестью странами", — написал Макрон в Twitter.

У самого Макрона отношения с Трампом в последнее время тоже складываются не лучшим образом. Так, источник CNN рассказал, что состоявшийся на прошлой неделе телефонный разговор между Макроном и Трампом вышел "ужасным".

Макрон о деталях этих переговоров говорить не стал, сославшись на цитату, приписываемую первому канцлеру Германской империи Отто фон Бисмарку.

"Я никогда не раскрываю, что происходит за закрытыми дверями. Потому что, как сказал Бисмарк, если раскрыть людям рецепт сосисок, не уверен, что они продолжат их есть", — сказал французский президент.

По его словам, "кухонные комментарии" вряд ли помогут сервировке стола или улучшению аппетита. При этом французский лидер отметил, что диалог с Трампом получился "откровенным".

По данным телеканала BFMTV, Макрон заявил Трампу, что введение США пошлин на сталь и алюминий незаконно, и назвал эти меры ошибкой.

"Тактика повышения ставок"

Пошлины на сталь и алюминий, ввозимые в США из Европы и других стран, создали напряженность в отношениях Вашингтона с партнерами в Западной Европе и с Канадой. Евросоюз в ответ решил действовать в трех направлениях: обратиться в ВТО, наложить пошлины на импорт из США, а также, возможно, ввести защитные меры на рынке стали. Канада также собирается пожаловаться в ВТО.

Трамп, в свою очередь, заявил, что это Канада, Франция и другие страны создают барьеры для продукции из США с помощью ввозных пошлин.

Ситуацию, складывающуюся накануне саммита G7, прокомментировал заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов Российского университета дружбы народов Никита Данюк.

По его мнению, уровень доверия между США и европейскими странами сильно понизился.

"И это в очередной раз говорит о том, что межгосударственные отношения строятся не только на основе взаимовыгодных геополитических и геоэкономических интересов. В мировой политике очень важную роль играют и межличностные отношения. И Дональд Трамп, не обладающий большим опытом в дипломатии, несмотря на свою риторику главного защитника интересов США, на деле очень часто ущемляет эти интересы", – сказал эксперт в эфире радио Sputnik.

Однако он считает довольно высокой вероятность того, что европейские лидеры и президент США придут к компромиссу, причем на условиях Трампа.

"Мы знаем, что Дональд Трамп любит использовать тактику повышения ставок перед важными переговорами. То есть он нагнетает риторику в информационном пространстве, вбрасывает жесткие тезисы, чтобы потом использовать это как разменную монету в переговорном процессе. <…> И я не исключаю, что с Европой будет то же самое", — сказал Данюк.

Он отметил, что Европа не заинтересована в полномасштабной торговой войне с США. И хотя у европейцев появился уникальный шанс заявить о самостоятельном курсе, они все же очень сильно зависят от Америки.

"И Дональд Трамп, чувствуя это, нагнетает ситуацию, чтобы использовать это потом в переговорном процессе как инструмент размена", — заключил Данюк.