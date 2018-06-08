Политолог: перед саммитом в Квебеке Трамп повышает ставки

Президент Франции Эммануэль Макрон пригрозил, что участники саммита G7 в Квебеке подпишут итоговый документ без президента США Дональда Трампа. Политолог Никита Данюк в эфире радио Sputnik высказал свой прогноз развития ситуации.

Президент Франции Эммануэль Макрон пригрозил, что участники саммита "Большой семерки" в Канаде подпишут итоговый документ без американского лидера Дональда Трампа.

"Американский президент, возможно, не против изоляции, но и мы не против, чтобы подписать соглашение между шестью странами", – написал Макрон в Twitter.

Саммит пройдет 8-9 июня в канадской провинции Квебек.

Накануне Трамп на своей странице в Twitter раскритиковал Макрона и премьера Канады Джастина Трюдо за создание торговых барьеров. Он напомнил, что ЕС имеет профицит в торговле с США в размере 151 миллиарда долларов, а Оттава не допускает на свои рынки американскую сельхозпродукцию.

Ранее США установили ввозные пошлины на поставку стали в размере 25 процентов и алюминия – 10 процентов. Евросоюз в ответ на это решил действовать в трех направлениях: обратиться в ВТО, наложить пошлины на импорт ряда товаров из США, а также, возможно, ввести защитные меры на рынке стали.

Заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов Российского университета дружбы народов (РУДН) Никита Данюк в эфире радио Sputnik отметил, что уровень доверия между США и европейскими странами сильно понизился.

"Мы видим, что Дональд Трамп очень сильно понизил градус доверия и лояльности по отношению к США со стороны их традиционных союзников – как из-за своих протекционистских решений в торгово-экономической сфере, так и из-за своего очень эксцентричного поведения. И это в очередной раз говорит о том, что межгосударственные отношения строятся не только на основе взаимовыгодных геополитических и геоэкономических интересов. В мировой политике очень важную роль играют и межличностные отношения. И Дональд Трамп, не обладающий большим опытом в дипломатии, несмотря на свою риторику главного защитника интересов США, на деле очень часто ущемляет эти интересы", – сказал Никита Данюк.

В то же время, по его мнению, высока вероятность того, что европейские лидеры и президент США все же придут к компромиссу в Квебеке – но на условиях Трампа.

"Мы знаем, что Дональд Трамп любит использовать тактику повышения ставок перед важными переговорами. То есть он нагнетает риторику в информационном пространстве, вбрасывает жесткие тезисы, чтобы потом использовать это как разменную монету в переговорном процессе. Ту же схему он, кстати, использовал в обсуждении северокорейской проблемы, в торговых переговорах с Китаем. И я не исключаю, что с Европой будет то же самое. Конечно, Европа не заинтересована в том, чтобы началась полномасштабная торговая война с США. Поэтому, с одной стороны, у европейцев появился сейчас уникальный исторический шанс на фоне разногласий с Вашингтоном заявить о своем самостоятельном курсе. А с другой стороны, они очень сильно зависят от Америки – и в экономической сфере, и в вопросах безопасности. И Дональд Трамп, чувствуя это, нагнетает ситуацию, чтобы использовать это потом в переговорном процессе как инструмент размена", – считает Никита Данюк

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