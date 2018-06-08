В Совфеде назвали Австрию хорошим местом для встречи лидеров России и США

МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. Австрия как нейтральная страна стала бы хорошим местом для встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, заявил РИА Новости первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров.

Ранее газета Wall Street Journal со ссылкой на представителя совета нацбезопасности США сообщила о том, что австрийские власти готовы принять у себя встречу лидеров России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. В свою очередь высокопоставленный европейский источник сообщил изданию, что саммит может пройти в Вене этим летом.

"Австрия — это очень удобное место для встречи российского и американского президентов, тем более учитывая, что это нейтральная страна", — сказал Джабаров.

Он напомнил, что Австрия всегда была местом, где встречались переговорщики любого уровня, начиная с проблем вооружения и по другим вопросам.

"Вена и к нам хорошо относится, и с США ладит, это неплохой вариант", — полагает сенатор.

"В любом случае встреча глав России и США — это шаг вперед "в развитии двусторонних отношений", — заключил законодатель.

Помощник российского лидера по внешней политике Юрий Ушаков ранее говорил, что вопрос встречи президентов России и США до ноябрьского саммита G20 пока не прорабатывается.