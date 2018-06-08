В Германии заявили, что больше не могут замалчивать разногласия с США

Глава немецкого МИД Хайко Маас и госсекретарь США Майк Помпео во время встречи в Вашингтоне. Архивное фото

Глава немецкого МИД Хайко Маас и госсекретарь США Майк Помпео во время встречи в Вашингтоне. Архивное фото

МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. Глава немецкого МИД Хайко Маас заявил, что Германия больше не может замалчивать разногласия с США.

"Мы привыкли, что можем полагаться на имеющиеся договоренности. Это коренным образом изменилось", — сказал он в интервью газете Suddeutsche Zeitung . Глава МИД добавил, что "за пределами Европы США остаются нашим самым близким партнером", но "есть разногласия, которые мы больше не можем замалчивать".

По словам Мааса, выход Вашингтона из соглашения по климату, договоренностей с Ираном по ядерной программе и введение пошлин — односторонние решения, которые вредят Европе. Он подчеркнул, что Трамп "сознательно идет на это".

Маас также раскритиковал американского президента за то, что тот преследует курс, ставящий США выше всех других стран.

"Ничто из этого не сделает мир лучше, безопаснее или спокойнее", — добавил министр.

На фоне усложнившихся отношений с Вашингтоном Маас призвал европейские страны к более тесному сотрудничеству и приветствовал идею создания европейского совета безопасности. "Нам нужны преобразования, чтобы быть дееспособными и реагировать гораздо лучше и быстрее", — отметил он.

Разногласия США и Евросоюза



Восьмого мая президент США объявил о выходе Вашингтона из соглашения с Ираном по ядерной программе, достигнутого "шестеркой" международных посредников в 2015 году. Трамп сообщил о восстановлении всех санкций против Тегерана, в том числе вторичных, то есть в отношении стран, ведущих бизнес с Ираном.

При этом в Евросоюзе подчеркнули, что будут выполнять условия сделки с Ираном, пока их придерживается Тегеран.

Также с первого июня начали действовать ввозные пошлины на сталь и алюминий из большинства стран, включая государства ЕС, КНР, Канаду и Мексику.

Эти действия американского президента резко раскритиковали лидеры ряда европейских стран и Канады.