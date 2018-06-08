В Германии заявили, что больше не могут замалчивать разногласия с США

МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. Глава немецкого МИД Хайко Маас заявил, что Германия больше не может замалчивать разногласия с США.
По словам Мааса, выход Вашингтона из соглашения по климату, договоренностей с Ираном по ядерной программе и введение пошлин — односторонние решения, которые вредят Европе. Он подчеркнул, что Трамп "сознательно идет на это".
Маас также раскритиковал американского президента за то, что тот преследует курс, ставящий США выше всех других стран.
"Ничто из этого не сделает мир лучше, безопаснее или спокойнее", — добавил министр.
На фоне усложнившихся отношений с Вашингтоном Маас призвал европейские страны к более тесному сотрудничеству и приветствовал идею создания европейского совета безопасности. "Нам нужны преобразования, чтобы быть дееспособными и реагировать гораздо лучше и быстрее", — отметил он.
Разногласия США и Евросоюза
При этом в Евросоюзе подчеркнули, что будут выполнять условия сделки с Ираном, пока их придерживается Тегеран.
Также с первого июня начали действовать ввозные пошлины на сталь и алюминий из большинства стран, включая государства ЕС, КНР, Канаду и Мексику.
Эти действия американского президента резко раскритиковали лидеры ряда европейских стран и Канады.