В Киеве подумают, пускать ли Литвинову на похороны Муратовой

КИЕВ, 8 июн — РИА Новости. Украинские пограничники проверят, нарушала ли российская актриса Рената Литвинова украинское законодательство в связи с ее заявлением о намерении приехать на похороны известного режиссера Киры Муратовой, сообщил в пятницу пресс-секретарь Государственной пограничной службы Украины Олег Слободян.

Ранее продюсер Юрий Минзянов сообщил о смерти в Одессе Муратовой, которой шел 84-й год жизни. Литвинова заявила о намерении приехать на Украину на похороны режиссера.

"В любом случае будем изучать информацию — проверять, были ли с ее (Литвиновой – ред.) стороны нарушения украинского законодательства, и принимать решения в пределах действующих полномочий", — цитирует слова Слободяна агентство УНН.

В творчестве Муратовой — около полутора десятков полнометражных фильмов, почти каждый из которых получил мировое признание: "Короткие встречи", "Долгие проводы", "Перемена участи", "Астенический синдром", "Чувствительный милиционер", "Захват", "Три истории", "Письмо в Америку", "Второстепенные люди", "Настройщик" и другие.