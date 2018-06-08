В Киеве подумают, пускать ли Литвинову на похороны Муратовой

КИЕВ, 8 июн — РИА Новости. Украинские пограничники проверят, нарушала ли российская актриса Рената Литвинова украинское законодательство в связи с ее заявлением о намерении приехать на похороны известного режиссера Киры Муратовой, сообщил в пятницу пресс-секретарь Государственной пограничной службы Украины Олег Слободян.
Ранее продюсер Юрий Минзянов сообщил о смерти в Одессе Муратовой, которой шел 84-й год жизни. Литвинова заявила о намерении приехать на Украину на похороны режиссера.
"В любом случае будем изучать информацию — проверять, были ли с ее (Литвиновой – ред.) стороны нарушения украинского законодательства, и принимать решения в пределах действующих полномочий", — цитирует слова Слободяна агентство УНН.
В творчестве Муратовой — около полутора десятков полнометражных фильмов, почти каждый из которых получил мировое признание: "Короткие встречи", "Долгие проводы", "Перемена участи", "Астенический синдром", "Чувствительный милиционер", "Захват", "Три истории", "Письмо в Америку", "Второстепенные люди", "Настройщик" и другие.
Кира Короткова родилась 5 ноября 1934 года в городе Сороки, который в то время принадлежал Королевству Румыния (теперь это территория Молдавии). После окончания школы она поехала в Москву, поступать на Филологический факультет МГУ, но оказалась на режиссерском ВГИКа, где мастерство ей преподавали Сергей Герасимов и Тамара Макарова.
В 1961 году Кира Георгиевна стала режиссером Одесской киностудии. Как сценарист и режиссер она дебютировала в 1962 году, совместно со своим будущим мужем Александром Муратовым поставив короткометражный фильм "У крутого яра". Через два года, с ним же, она сняла полнометражную ленту "Наш честный хлеб".
Первым самостоятельным фильмом Муратовой стали "Короткие встречи" (1967), где она сыграла вместе с Владимиром Высоцким. Специальным постановлением ЦК компартии Украины выпуск ее следующей картины "Долгие проводы" (1971) был приостановлен более чем на полтора десятилетия. На экраны он вышел только в 1987 году и в том же году получил премию на Международном кинофестивале в Локарно.
В 1980-е годы Муратова сняла три картины - "Среди серых камней", "Перемена участи", которая стала лауреатом двух Всесоюзных кинофестивалей в номинациях "Большая премия" и "Приз за режиссуру", а также "Астенический синдром", который был удостоен премии "Ника" в номинации "Лучший игровой фильм", а также специального приза Берлинского кинофестиваля. В 1992 году на экраны вышла картина "Чувствительный милиционер", завоевавшая премию "Кинотавра" в конкурсе "Фильмы для избранных".
Начиная с 90-х годов во многих фильмах Муратовой снималась Рената Литвинова, а в лентах "Три истории" и "Два в одном" актриса также выступила соавтором сценария. Сама Муратова говорила, что "Рената часто спасительно фигурирует в моей биографии, появляясь со своим сценарием и со своей ролью".
Фильм Муратовой "Настройщик" (2004) с Аллой Демидовой и Ниной Руслановой в главных ролях был удостоен трех премий "Ника", приза "Золотая лилия" Международного кинофестиваля Центрально- и Восточноевропейских фильмов, трех наград кинофестиваля "Евразия".
Помимо полнометражных лент Кира Муратова сняла короткометражные "Письмо в Америку" (1999), "Справка" (2004) и "Кукла" (2007). Она является автором и соавтором сценария почти всех своих картин. Кроме того, Муратова снялась в нескольких фильмах как актриса. У нее была главная роль в ленте "Короткие встречи", а также эпизоды в фильмах "Весенний дождь", "У крутого яра", "Опасные гастроли" и "Сад желаний".
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