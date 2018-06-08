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NI рассказал о "самом мощном российском бомбардировщике"

10:4708.06.2018
(обновлено: 11:00 08.06.2018)
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© РИА Новости / Максим БогодвидПерейти в фотобанкСамолеты на Казанском авиазаводе, филиале ПАО Туполев. Архивное фотоСамолеты на Казанском авиазаводе, филиале ПАО Туполев. Архивное фото
© РИА Новости / Максим Богодвид
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МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. Россия создает свой самый мощный стратегический бомбардировщик, который заменит все остальные бомбардировщики в составе ВВС страны в следующем десятилетии, пишет The National Interest.

Бомбардировщик Ту-22М3 во время перелета с оперативного аэродрома в Северной Осетии в пункт постоянной дислокации
© Фото : аккаунт Минобороны РФ в Twitter
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Речь идет Перспективном авиационном комплексе дальней авиации (ПАК-ДА), который разрабатывает компания ПАО "Туполев".

Согласно последним прогнозам, ПАК-ДА поднимется в воздух к 2025-2026 году, серийное производство наладят к 2028-2029. Первоначально разработку самолета планировали закончить к 2019 году, но процесс растянулся на фоне создания бомбардировщика Ту-160М2.

Как отмечает NI, функции ПАК-ДА известны пока только в общих чертах. Вероятно, на нем будут установлены новые версии крылатых ракет воздушного базирования Х-55СМ и Х-102. Основным вооружением могут стать гиперзвуковые ракеты Х-47М2 "Кинжал".

Авторы, однако, подчеркивают, что использование таких ракет может быть контрпродуктивным из-за их большого размера и внутренних вращающихся пусковых установок, которыми оснащены Ту-160 и Ту-95 и, вероятно, будет оснащен ПАК-ДА.

Внешнее хранение ракет "Кинжал" на этом самолете маловероятно, так как предполагается, что в его конструкции будут использоваться стелс-технологии, преимущество которых в этом случае было бы сведено на нет.

Сверхзвуковой стратегический ракетоносец Ту-160. Архивное фото
© РИА Новости / Максим Блинов
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Тем не менее, технология гиперзвукового двигателя, используемая в Х-47М2, возможно, найдет применение в ракетах меньшего размера, которые будут установлены на ПАК-ДА.

Сообщается также, что был построен полноразмерный макет этого самолета из дерева, а также макеты в уменьшенных масштабах. Тем не менее, точных данных о внешнем виде и реальном размере ПАК-ДА пока нет. Бывший российский вице-премьер, глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин утверждает, что он будет построен по схеме "летающее крыло", однако неясно, в каком именно виде эта технология будет реализована.

Авторы приводят некоторую информацию из открытых источников, согласно которым ПАК-ДА будет гиперзвуковым самолетом с двумя двигателями, способным пролетать около 15 тысяч километров без дозаправки. Вес его будет составлять 130 тонн. Также предполагается, что ПАК-ДА можно будет использовать на любом аэродроме, что говорит о меньшей длине разбега, чем у Ту-160 и Ту-95.

Российские Вооруженные силы сегодня и завтра
© РИА Новости, Инфографика
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Российские Вооруженные силы сегодня и завтра

 

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Anton KorovinТрамп Всемогущий
Трамп Всемогущий, та то был Т-50. А сейчас-то уже Су-57. Ощущаете разницу?
12:37
08.06.2018
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