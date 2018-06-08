В Совфеде ответили на заявление МИД Турции об "аннексии Крыма"

МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. Заявление главы МИД Турции Мевлюта Чавушоглу про "аннексию" Крыма не способствует улучшению отношений Москвы и Анкары, заявил РИА Новости глава международного комитета Совета Федерации Константин Косачев.

Чавушоглу раскритиковал европейские страны, которые, по его мнению "начали забывать про Крым", и вновь заявил, что Анкара не признает присоединение полуострова к России.

"Турция испытывает большое давление со стороны Запада по двум направлениям: политические реформы в стране и действия в Сирии против курдов. Можно предположить, что заявление министра — своего рода отвлекающий маневр, попытка переключения внимания Запада на Россию", сказал Косачев.

По его словам, если так, то "улучшению российско-турецких отношений это явно не будет способствовать, эти отношения самодостаточны, отвечают национальным интересам двух стран и не должны быть подвержены внешней конъюнктуре".

В Госдуме также прокомментировали заявление Чавушоглу. Как заявил зампред комитета по обороне Юрий Швыткин, это вызывает недоумение и возмущение. По мнению депутата, Анкара может просто пытаться подыграть Евросоюзу.

"Вы знаете, где-то Эрдоган выступает критически к Евросоюзу, но в то же время у них просматривается стремление идти в его сторону", — сказал Швыткин, добавив, что такие заявления со стороны Турции не ведут к конструктивным взаимоотношениям.

Крым стал российским регионом по итогам референдума, проведенного после госпереворота на Украине. За воссоединение с Россией высказались 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% жителей Севастополя. Многие западные страны сочли это нарушением территориальной целостности Украины и ввели против России экономические санкции.

Москва неоднократно заявляла, что жители Крыма приняли решение демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам Владимира Путина, вопрос Крыма закрыт окончательно.

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