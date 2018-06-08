Макрон пригрозил подписать соглашение на саммите G7 без Трампа

МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон пригрозил, что участники саммита "Большой семерки" в Канаде подпишут "соглашение шести стран" без американского лидера Дональда Трампа.

Саммит пройдет 8-9 июня в канадской провинции Квебек.

"Американский президент, возможно, не против изоляции, но и мы не против, чтобы подписать соглашение между шестью странами", — написал Макрон в Twitter.

Ранее Трамп на свой странице в Twitter раскритиковал Макрона и премьера Канады Джастина Трюдо за создание торговых барьеров, напомнив о том, что ЕС имеет профицит в торговле с США в размере 151 миллиарда долларов, а Оттава не допускает на свои рынки американскую сельхозпродукцию.

США ранее на основании соображений национальной безопасности установили ввозные пошлины на поставку стали в размере 25% и алюминия — 10%. Евросоюз в ответ на это решил действовать в трех направления: обратиться в ВТО, наложить пошлины на импорт ряда товаров из США, а также, возможно, ввести защитные меры на рынке стали.

В четверг Макрон на совместной пресс-конференции с Трюдо заявил о недопустимости коммерческой войны с США.