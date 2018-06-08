ВАШИНГТОН, 8 июн — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп раскритиковал президента Франции Эммануэля Макрона и премьера Канады Джастина Трюдо за создание торговых барьеров всего за день до личной встречи с обоими лидерами на саммите G7.
"Пожалуйста, скажите премьер-министру Трюдо и президенту Макрону, что они берут с США огромные пошлины и создают немонетарные барьеры. Торговый профицит ЕС с США — 151 миллиард долларов (в год — ред.), а Канада не пускает наших фермеров и других. Жду встречи с ними завтра", — написал Трамп в Twitter.
США ранее, обосновав соображениями национальной безопасности, ввели ввозные пошлины на поставку стали в размере 25% и алюминия — 10%. Евросоюз в ответ на это решил действовать в трех направления: обратиться в ВТО, наложить пошлины на импорт ряда товаров из США, а также, возможно, ввести защитные меры на рынке стали.
Макрон в четверг на совместной пресс-конференции с Трюдо заявил о недопустимости коммерческой войны с США, подчеркнул, что от нее пострадают в том числе американские компании, и пообещал еще раз обсудить вопрос пошлин с Трампом. При этом выступил за реагирование на решения США. "Мы должны защитить нашу индустрию, наших работников, наши экономики. Это то, чего они от нас ждут", — сказал президент Франции.
Кроме того, в четверг СМИ сообщили, что Трамп в ходе обсуждения с Трюдо вопроса пошлин напомнил ему о сожжении Белого дома британскими войсками в 1814 году.
Премьер Канады поставил под сомнение утверждение американского лидера, что новые тарифы обусловлены национальной безопасностью. "Разве не вы, ребята, сожгли Белый дом?" — спросил в ответ Трамп.