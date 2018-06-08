ВАШИНГТОН, 8 июн — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп раскритиковал президента Франции Эммануэля Макрона и премьера Канады Джастина Трюдо за создание торговых барьеров всего за день до личной встречи с обоими лидерами на саммите G7.

"Пожалуйста, скажите премьер-министру Трюдо и президенту Макрону, что они берут с США огромные пошлины и создают немонетарные барьеры. Торговый профицит ЕС с США — 151 миллиард долларов (в год — ред.), а Канада не пускает наших фермеров и других. Жду встречи с ними завтра", — написал Трамп в Twitter.

США ранее, обосновав соображениями национальной безопасности, ввели ввозные пошлины на поставку стали в размере 25% и алюминия — 10%. Евросоюз в ответ на это решил действовать в трех направления: обратиться в ВТО, наложить пошлины на импорт ряда товаров из США, а также, возможно, ввести защитные меры на рынке стали.

Макрон в четверг на совместной пресс-конференции с Трюдо заявил о недопустимости коммерческой войны с США, подчеркнул, что от нее пострадают в том числе американские компании, и пообещал еще раз обсудить вопрос пошлин с Трампом. При этом выступил за реагирование на решения США. "Мы должны защитить нашу индустрию, наших работников, наши экономики. Это то, чего они от нас ждут", — сказал президент Франции.

Ранее Макрон отказался раскрыть детали переговоров с Трампом, сославшись на цитату, приписываемую первому канцлеру Германской империи Отто фон Бисмарку. "Я никогда не раскрываю, что происходит за закрытыми дверями. Потому что, как сказал Бисмарк, если раскрыть людям рецепт сосисок, не уверен, что они продолжат их есть", — заявил Макрон.

Кроме того, в четверг СМИ сообщили, что Трамп в ходе обсуждения с Трюдо вопроса пошлин напомнил ему о сожжении Белого дома британскими войсками в 1814 году.

Премьер Канады поставил под сомнение утверждение американского лидера, что новые тарифы обусловлены национальной безопасностью. "Разве не вы, ребята, сожгли Белый дом?" — спросил в ответ Трамп.