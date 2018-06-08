Эрдоган рассказал о планах Турции нанести удары по трем иракским регионам

АНКАРА, 8 июн — РИА Новости. Анкара нанесет удары по иракским регионам Кандиль, Синджар и Махмур в случае неспособности иракских властей справиться с формированиями запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана (РПК), заявил турецкий президент Тайип Эрдоган.

Как заявил ранее глава МВД Турции Сулейман Сойлу, многие объекты в районе Хакурк на севере Ирака перешли под контроль турецких вооруженных сил, они продвинулись на 26-27 километров вглубь иракской территории, их конечной целью является район гор Кандиль, где расположены лагеря РПК. По словам главы турецкого МИД Мевлюта Чавушоглу, Турция обсуждает сотрудничество в борьбе с РПК на севере Ирака с властями США, Ирака и его курдской автономии.

После возобновления в Турции в июле 2015 года вооруженного конфликта с РПК в результате нападений курдских повстанцев погибли более 900 военных и полицейских, а также около 500 гражданских. По данным министерства обороны Турции, за этот период силы безопасности нейтрализовали более 10 тысяч членов РПК. На севере Ирака находятся базы РПК, против которых ВС Турции проводят воздушные и наземные операции.