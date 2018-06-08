Режим ЧП в Турции собираются отменить после выборов 24 июня

АНКАРА, 8 июн — РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган заявил о возможности отмены режима чрезвычайного положения в стране после президентских и парламентских выборов 24 июня.

Режим ЧП был введен в Турции после попытки переворота в июле 2016 года сроком на три месяца. Он семь раз продлевался на трехмесячный срок решением правительства, одобренным парламентом. В очередной раз режим ЧП был продлен 18 апреля. Турецкая оппозиция, а также ряд лидеров ЕС критиковали продление режима ЧП, так как это, по их мнению, угрожает правам и свободам граждан страны.

"После выборов, возможно, пойдет речь о том, чтобы отменить режим ЧП", — цитирует Эрдогана телеканал NTV.

На досрочных выборах президента Турции 24 июня в избирательные бюллетени будут включены имена Эрдогана (от правящей Партии справедливости и развития), Мухаррема Индже (от основной оппозиционной Народно-республиканской партии), Селахаттина Демирташа (от прокурдской Партии демократии народов), Мераль Акшенер (от Хорошей партии), Темеля Карамоллаоглу (от Партии счастья) и Догу Перинчека (от партии "Родина"). Одновременно с президентскими будут проведены и парламентские выборы.