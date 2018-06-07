Эксперты: руководство КНДР пользуется американскими гаджетами

ВАШИНГТОН, 7 июн — РИА Новости. Международные санкции против КНДР не мешают северокорейской элите пользоваться технологиями из США, включая гаджеты и программное обеспечение Apple и Microsoft, говорится в докладе американской фирмы Recorded Future, специализирующейся на кибербезопасности.

"Американское оборудование и программное обеспечение очень широко представлены в северокорейских сетях, а лидеры Северной Кореи ежедневно их используют", — говорится в докладе.

При этом речь идет лишь о небольшой прослойке населения, уточняют эксперты.

"Иметь компьютеры и независимо использовать глобальный интернет позволено лишь внутреннему кругу северокорейского руководства — лидерам партии, вооруженных сил и разведки, а также их семьям", — говорится в докладе.

Утверждается, что американское оборудование используется и для кибератак против самих США.

По данным фирмы, северокорейцы используют более старые модели, уже снятые с производства, такие как iPhone 4S, хотя встречается и новейшая версия iPhone X. На компьютерах установлена операционная система Windows в версиях 7-10.

При этом часть оборудования поставлена в КНДР вполне легально.Так, по данным министерства торговли США, в 2002-2017 годах в КНДР было поставлено компьютеров на полмиллиона долларов.