Евросоюз приветствует инициативу главы Афганистана о перемирии с талибами*

БРЮССЕЛЬ, 7 июн – РИА Новости. ЕС приветствует беспрецедентное решение президента Афганистана Ашрафа Гани об одностороннем перемирии с талибами* и поддерживает эту инициативу, сообщила в четверг пресс-служба европейской внешнеполитической службы.

Гани объявил в четверг о временном перемирии с талибами по случаю окончания священного для мусульман месяца Рамадан и праздника Ураза-Байрам. Перемирие будет действовать с 11 по 19 июня. По его словам, на время перемирия силы безопасности страны "прекратят наступательные операции только против членов движения "Талибан"* и продолжат борьбу против ИГ* и других террористических организаций, поддерживаемых иностранными государствами".

"Это заявление является еще одним конкретным и беспрецедентным шагом президента Гани, подкрепляющим безоговорочное мирное предложение, которое он уже сделал 28 февраля", — говорится в заявлении дипслужбы ЕС.

"Европейский союз полностью поддерживает эту инициативу, которую должно принять движение "Талибан"*. Как мы неоднократно заявляли, начиная с брюссельской конференции по Афганистану и заканчивая встречами в рамках Кабульского процесса и Ташкентской конференции, ЕС готов в полной мере сопровождать мирный процесс всеми имеющимися средствами", — заявили в дипслужбе.

В конце марта Могерини заявляла, что ЕС готов сделать исключения из своего санкционного списка, чтобы талибы могли участвовать в переговорах.

* Террористическая организация, запрещенная в России