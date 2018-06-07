Помпео заявил, что поедет в Китай после саммита США-КНДР

ВАШИНГТОН, 7 июн — РИА Новости. Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что после саммита с КНДР в Сингапуре продолжит консультации с Японией и Южной Кореей, а также поедет в Пекин.

Помпео сказал, что будет сопровождать на саммите президента Дональда Трампа.

"Я буду готов встретиться (после саммита) с японскими и южнокорейскими коллегами и продолжить координироваться с ними. Я также сделаю остановку в Пекине после саммита и подчеркну необходимость полного соблюдения всех санкций против КНДР", — заявил Помпео на пресс-конференции в Белом доме.

В свою очередь в пресс-службе госдепартамента США сообщили, что перед азиатским турне Помпео 9 июня будет сопровождать Трампа на саммите G7 в Канаде.

С 10 по 13 июня вместе с Трампом госсекретарь будет в Сингапуре, где на 12 июня намечены переговоры с лидером КНДР Ким Чен Ыном, а также встречи с премьер-министром Сингапура Ли Сяньлуном.

С 13 по 14 июня Помпео будет в Сеуле, где встретится с высокопоставленными корейскими и японскими официальными лицами, чтобы обсудить отношения с этими странами, а также "общие приоритеты и следующие шаги в общем подходе к Северной Корее". Таким образом это будет первой возможностью для Помпео лично проинформировать своих коллег об итогах саммита Трампа и Ким Чен Ына.

Затем, 14 июня, госсекретарь США посетит Пекин, где проведет "обсуждения с китайскими официальными лицами по двусторонним, региональным и глобальным вопросам, затрагивающим обе страны".