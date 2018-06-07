Главы МЧС России и Армении обсудили вопросы сотрудничества

ЕРЕВАН, 7 июн – РИА Новости. Главы МЧС Армении и России Грачья Ростомян и Евгений Зиничев обсудили в четверг в Ногинске вопросы двустороннего сотрудничества, сообщили в пресс-службе армянского ведомства.

Встреча состоялась на полях международного салона средств обеспечения безопасности "Комплексная безопасность-2018", которая проходит с 6 по 8 июня на территории Ногинского спасательного центра МЧС. Организаторами выставки выступают МЧС и МВД РФ.

"Ростомян и Зиничев обсудили вопросы углубления двустороннего сотрудничества при предотвращении чрезвычайных ситуаций и ликвидации их последствий", — говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, в контексте долгосрочного взаимодействия были рассмотрены возможности обмена оперативной информацией и технологиями в сфере защиты населения, профессиональной переподготовки спасателей и единые подходы к реагированию на чрезвычайные ситуации.

В марте 2016 года в пригороде Еревана в рамках соглашения между правительствами РФ и Армении открылся армяно-российский центр гуманитарного реагирования (АРЦГР). На него возложены задачи по поддержке поисково-спасательных операций, ликвидации последствий землетрясений, оползней, лавин, тушению пожаров, доставке гуманитарной помощи, повышению квалификации персонала национальных чрезвычайных служб. Центр размещен на территории бывшей базы связи вооруженных сил СССР в поселке Гетаргел.