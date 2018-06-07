Иран изменил поведение в регионе после выхода США из СВПД, считает Трамп

ВАШИНГТОН, 7 июн – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что с надеждой смотрит на те изменения, которые наступили в поведении Ирана в регионе после выхода США из соглашения по ядерной программе.

"Иран ведет себя весьма иначе (после выхода США из Соглашения) Они во многом другая страна в последние три месяца, и я смотрю на это с надеждой о том, что, может быть, что-то произойдет", — сказал Трамп на пресс-конференции по итогам встречи с премьером Японии. Он указал, что поведение Ирана изменилось в регионе, в частности в Сирии, Йемене и других местах.

Президент США 8 мая объявил, что Вашингтон выходит из соглашения с Ираном по ядерной программе, достигнутого "шестеркой" международных посредников (Россия, США, Британия, Китай, Франция, Германия) в 2015 году. Трамп сообщил о восстановлении всех санкций против Ирана, в том числе вторичных, то есть в отношении других стран, ведущих бизнес с Ираном.