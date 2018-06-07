Трамп надеется, что Иран начнет переговоры для заключения новой сделки

ВАШИНГТОН, 7 июн – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп надеется, что Иран начнёт переговоры с США для заключения ещё лучшей сделки, об этом он заявил на совместной пресс-конференции с премьер-министром Японии Синдзо Абэ.

"Я надеюсь, что в какой-то момент они придут к нам, мы сядем и заключим сделку, которая хороша для них, для нас и для всех", — сказал лидер США, местные телеканалы транслируют выступление лидеров в прямом эфире.

"Иран не та же страна, какой была несколько месяцев назад, это новая группа лидеров", — отметил Трамп.

Президент США 8 мая объявил, что Вашингтон выходит из соглашения с Ираном по ядерной программе, достигнутого "шестеркой" международных посредников (Россия, США, Британия, Китай, Франция, Германия) в 2015 году. Трамп сообщил о восстановлении всех санкций против Ирана, в том числе вторичных, то есть в отношении других стран, ведущих бизнес с Ираном.