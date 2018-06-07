ВАШИНГТОН, 7 июн — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп рассчитывает на нормализацию отношений США-КНДР по итогам саммита в Сингапуре.

"Нормализация отношений — я ожидаю, что смогу сделать это, надеюсь, что смогу сделать это, когда все (саммит — ред.) будет завершено", — заявил Трамп на пресс-конференции в Вашингтоне с премьер-министром Японии Синдзо Абэ, отвечая на соответствующий вопрос журналиста.

На вопрос, существует ли возможность подписания мирного договора с КНДР, Трамп также ответил утвердительно.

"Конечно, мы можем подписать соглашение, мы изучаем это, мы с ними (КНДР — ред.) разговариваем, ведем разговоры и с многими другими", — добавил Трамп.

"Это только начало. Звучит странно, но это, скорее всего, это — наиболее простой шаг", — уточнил Трамп.

Между США и КНДР не существует формальных отношений со времен войны на Корейском полуострове. Также не подписан мирный договор, который мог бы положить конец формальному состоянию войны.