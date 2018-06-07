В СБУ заявили, что у Вышинского нашли $200 тысяч и пистолет

Кирилл Вышинский во время рассмотрения апелляции на арест в Херсонском суде. Архивное фото

Кирилл Вышинский во время рассмотрения апелляции на арест в Херсонском суде. Архивное фото

КИЕВ/МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. В СБУ заявили, что вскрыли банковскую ячейку руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского. Соответствующее сообщение опубликовано на сайте ведомства.

Утверждается, что в сейфе якобы лежал "предмет, похожий на "браунинг 1906", двести тысяч долларов и трудовой договор между Вышинским и МИА "Россия сегодня" о руководстве представительством на территории Украины.

В пресс-службе агентства сочли странным, что у задержанного не нашли танк.

Гендиректор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев, со своей стороны, указал на попытку демонизации журналиста.

"Вышинскому создают образ комиссара с наганом. Россия точно не вооружает журналистов", — сказал он.

Дело Вышинского

Вышинского задержали 15 мая возле дома в Киеве по подозрению в госизмене и поддержке ДНР и ЛНР. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.

Херсонский городской суд постановил поместить журналиста на 60 дней под стражу без определения залога.

Владимир Путин назвал ситуацию беспрецедентной. В МИД отметили, что это произвол, Москва направила Киеву ноты протеста с требованием прекратить насилие над представителями прессы. Также акция в поддержку Вышинского прошла перед зданием украинского посольства в Москве.

Защита обжаловала арест журналиста, однако суд отклонил апелляцию. Во время заседания Вышинский обратился за помощью к Путину. Он также заявил, что откажется от украинского гражданства.

Возможность обмена



О готовности к обмену осужденными ранее говорил президент Украины Петр Порошенко.

Так, в Киеве предложили обменять Вышинского на украинца Романа Сущенко. Четвертого июня Мосгорсуд приговорил Сущенко к 12 годам колонии за шпионаж.

Адвокат Вышинского Андрей Доманский заявил, что защита готова участвовать в переговорах. По его словам, подобную инициативу должны согласовать прежде всего "политики и дипломаты".

Владимир Путин, в свою очередь, отметил, что в Москве пока не думают об обмене и будут воздействовать на Киев через международные организации.