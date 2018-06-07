В Гватемале начали следствие из-за гибели людей при извержении вулкана

МЕХИКО, 7 июн — РИА Новости. Прокуратура Гватемалы открыла в четверг расследование в связи с гибелью людей при извержении вулкана Фуэго, сообщило надзорное ведомство.

По последним данным, в результате извержения погибли не менее 101 человека, еще 192 считаются пропавшими без вести. Потоки лавы и пепел покрыли близлежащие поселки.

"Генеральный прокурор республики Мария Консуэло Поррас Аргета дала поручение начать расследование и установить, были ли задействованы все необходимые протоколы безопасности", — говорится в коммюнике прокуратуры.