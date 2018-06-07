В Раде заявили, что Киев теряет контроль над Одессой

МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Депутаты Рады потребовали от секретаря СНБО Александра Турчинова принять срочные меры в связи с потерей "проукраинского контроля" в Одессе. Об этом сообщил парламентарий Игорь Луценко в фейсбуке.

Он пояснил, что "террор" против антироссийских активистов в городе приобретает "невиданные масштабы".

По словам Луценко, одесские власти поддерживают пророссийские акции и помогают местным антиукраинским организациям.

"Мы теряем Одессу по тому же сценарию, что и Донбасс", — отметил Луценко.

Он также обратился к Турчинову с просьбой инициировать заседание СНБО по ситуации в Одессе, поскольку утрата контроля над "третьим по величине, исторически украинским городом" несет непосредственную угрозу национальным интересам Украины.

Потеря государственности

Это не первое подобное заявление украинских властей. В конце мая постпред президента Петра Порошенко в Крыму Борис Бабин рассказал, что в нескольких граничащих с полуостровом районах наблюдается "потеря признаков государственного управления".

По его словам, на приграничных территориях появились массовые организованные преступные группировки, которые проводят "антиукраинские акции" и занимаются "раскачиванием ситуации".

"Ситуация пока не военная, но, как говорят, не безопасная. На местном уровне противодействовать этому непросто и полиции, и исполнительной власти. Я уверен, что наши спецслужбы и центральный аппарат действуют. Но украинский народ должен знать про эту беду", — уточнил Бабин.

Он добавил, что Россия может "воспользоваться" ситуацией и прибегнуть к "каким-то силовым или гибридным" действиям, чтобы взять регион под контроль.

Стратегический просчет

В Госдуме слова постпреда Украины восприняли как анонсирование масштабных репрессий в приграничной с Крымом Херсонской области.

По мнению депутата от Крыма Руслана Бальбека, таким образом киевские власти хотят втянуть Россию в военный конфликт.

"Прикрываясь российским фактором, украинские спецслужбы развязывают себе руки для проведения незаконных арестов, обысков и даже пыток", — отметил парламентарий.

Он считает, украинские силовики уже "набили руку" в плане репрессий против населения.

"Это украинские граждане, и, конечно, Россия может лишь взывать к мировой общественности, а не вводить войска для наведения порядка на Херсонщине", — рассказал Бальбек.

По его словам, если Киев надеется на военные действия, то это стратегический просчет.

"Впрочем, к возможным провокациям со стороны Украины на крымской границе готовы, и если понадобится, то переброска сил на Чонгар или Армянск произойдет быстрее, чем думают в Киеве", — подчеркнул депутат.