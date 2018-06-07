Трамп обвинил Обаму в попытке дать Ирану доступ к финансовой системе США

ВАШИНГТОН, 7 июн – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп призвал расследовать информацию о том, что администрация экс-президента Барака Обамы пыталась предоставить Ирану доступ к финансовой системе США в обход международных санкций.

"Администрация Обамы обвиняется в попытке предоставить тайный доступ Ирану к финансовой системе Соединенных Штатов. Это абсолютно незаконно. Возможно, мы могли бы заставить 13 рассерженных демократов направить часть своей энергии на решение этого вопроса… Займитесь расследованием!", — написал Трамп в Twitter

О том, что администрация Обамы тайно пыталась предоставить Ирану краткосрочный доступ к американской финансовой системе в обход санкций, которые еще сохранялись после подписания ядерного соглашения 2015 года, сообщили американские СМИ со ссылкой на расследование республиканцев в сенате.

Согласно этому расследованию, американский минфин выпустил лицензию на проведение краткосрочной операции Ираном в феврале 2016 года. Эта лицензия давала Ирану право перевести номинальные 5,7 миллиарда долларов, которые находились в банке в Омане, из оманских реалов в евро, при этом обменяв их сначала в доллары США. Однако банк отказался это делать, несмотря на такую лицензию, поскольку это нарушало санкционный режим.