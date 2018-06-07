Названы худшие в мире аэропорты

Пассажиры в зале ожидания в аэропорту Шереметьево. Архивное фото

Пассажиры в зале ожидания в аэропорту Шереметьево. Архивное фото

МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Эксперты сервиса AirHelp, который помогает пассажирам получить компенсацию в случае задержки рейса, составили рейтинг аэропортов по качеству обслуживания, своевременности вылетов и оценкам пассажиров.

Последнее место из 141 занял аэропорт Кувейт, который набрал всего 5,4 балла. В тройку худших попали также лондонский Станстед и лионский аэропорт имени Сент-Экзюпери — 5,53 и 5,78 балла соответственно.

Воздушная гавань Хамад в столице Катара Дохе заняла первую строчку в рейтинге, набрав в общей сложности 8,77 балла, второе место с 8,69 балла занял афинский международный аэропорт имени Элефтериоса Венизелоса, а получивший 8,63 балла аэровокзал Токио оказался на третьей позиции.

Московскому Шереметьево составители рейтинга отвели 15-ю строчку. Аэропорт Домодедово оказался на 130-м месте.