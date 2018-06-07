МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Говорить о возобновлении проверок МАГАТЭ в КНДР можно только после достижения политико-дипломатического решения, заявил постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов в ходе сессии Совета управляющих МАГАТЭ по пункту повестки дня "Применение гарантий МАГАТЭ в Корейской Народно-Демократической Республике".
Заседание прошло 6 июня.
"Всерьез говорить о возобновлении проверок МАГАТЭ в КНДР можно будет лишь после достижения политико-дипломатического решения, над которым всем заинтересованным сторонам еще предстоит поработать", — сказал Ульянов.
"Приветствуем готовность Агентства возобновить проверки в КНДР в четком соответствии с Уставом МАГАТЭ. Отдаем должное соответствующим усилиям Департамента гарантий и готовы продолжать оказывать ему посильную поддержку", — добавил Ульянов.