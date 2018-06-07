В Германии призвали временно забыть о Крыме и вернуть Россию в G8

МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Председатель Германо-российского форума Маттиас Платцек считает, что России следует предложить вернуться к формату G8, сообщает немецкий портал T-online.

"Если бы у русских спросили, хотят ли они вновь быть там (в G8. – Прим. ред.), то это стало бы сигналом к разрядке", — заявил политик.

По его словам, этот шаг помог бы снизить напряженность, которая обременяет переговоры с Москвой.

Нужно ли России возвращение в "Большую восьмерку"? Да, ради этого даже можно пойти на уступки

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Платцек подчеркнул, что разногласия по поводу присоединения Крыма к России не должен мешать возвращению к формату "Большой восьмерки".

"Давайте временно отложим вопрос Крыма в сторону.<…> Мы должны немного отодвинуть эту проблему, чтобы обсудить другие темы", — считает политик.

В Германии в последнее время не утихают дебаты относительно присоединения России к G7. В апреле министр иностранных дел страны Хайко Маас назвал такой вариант развития событий "нереалистичным". В то же время лидер фракции "Левых" Сара Вагенкнехт высказалась за возвращение Москвы в "Большую восьмерку" в качестве противовеса США. Накануне канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что на данном этапе не видит это возможным.

В 2014 году на фоне референдума в Крыму участники G8 приняли решение об отказе от участия в очередном саммите в Сочи, проведя его в Брюсселе без участия представителей России. Таким образом, формат "Большой восьмерки" сократился до Группы семи. Москва неоднократно подчеркивала, что не будет предпринимать никаких шагов по возвращению в G8. Сейчас в "Большую семерку" входят Германия, США, Канада, Япония, Франция, Великобритания и Италия.