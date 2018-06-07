В Белоруссии задерживают за коррупцию "обнаглевших" чиновников

МИНСК, 7 июн — РИА Новости. Белорусские высокопоставленные чиновники задержаны по подозрению в коррупции. Их имена и должности не называются, видимо, в интересах следствия. Правда, президент Белоруссии Александр Лукашенко, когда говорил, что никого не простит за коррупционные преступления, намекнул — особенно тех, кто "носит тяжелые погоны".

Еще в апреле глава государства сообщил, что в стране усиливается контроль за работой руководителей, в том числе членов правительства и министров, поскольку "некоторые просто обнаглели".

По мнению экспертов, курс на борьбу с коррупцией свидетельствует о том, что неприкасаемых лиц в государственном аппарате нет.

Лукашенко сказал — Лукашенко сделал

За несколько дней до задержания высокопоставленных чиновников Лукашенко сообщил о грядущих громких коррупционных разоблачениях среди должностных лиц.

Информации о новых случаях коррупции в белорусских госструктурах долго ждать не пришлось. Если в среду генпрокурор республики Александр Конюк не захотел комментировать эту тему, то уже на следующий день председатель КГБ Валерий Вакульчик заявил, что за получение крупных взяток задержана целая группа чиновников.

"Ряд должностных лиц задержаны, но я вам скажу так, причем глава государства мне поручал эту информацию довести до общественности, это будет обязательно сделано. Единственное, хочу обратить ваше внимание, что речь идет не об одном должностном лице, и не одном факте, и не об одном уголовном деле", — сказал Вакульчик.

Глава КГБ подтвердил, что уровень задержанных чиновников высокий. При этом он выразил мнение, что в этом случае важны не столько их должности, сколько размер взяток. "Взятки большие", — заметил Вакульчик. Однако он не стал раскрывать имена задержанных и их должности.

Глава КГБ также уточнил, что совокупная сумма многочисленных взяток по последним уголовным делам составляет десятки тысяч долларов. "Уже доказано — примерно за год где-то порядка 140 тысяч долларов. Но эта цифра однозначно будет расти", — убежден председатель комитета.

Помимо этого громкого дела периодически в СМИ появлялась информация, что с должности снят тот или иной руководитель за непринятие мер "по пресечению правонарушений и фактов коррупции в подведомственных организациях". В частности, в начале мая от занимаемых должностей президентским указом были освобождены начальник госинспекции охраны животного и растительного мира Сергей Новиков и его заместитель Александр Дунькович.

Незадолго до этого Лукашенко снял с должностей министра лесного хозяйства Михаила Амельяновича и министра спорта и туризма Александра Шамко — за непринятие действенных мер по борьбе с коррупцией.

Кроме того, в марте комитет госбезопасности Белоруссии задержал с поличным при получении взятки в 3,5 тысячи долларов директора департамента по авиации Минтранса Владимира Костина. Сейчас он находится под стражей.

Когда помощник оказался бандитом

Громким делом с крупной для Белоруссии взяткой стало задержание экс-помощника Лукашенко, инспектора по Гродненской области Сергея Ровнейко. Именно с него начала раскручиваться длинная цепочка серьезных правонарушений среди госслужащих.

По информации КГБ, Ровнейко задержали с поличным 29 мая при получении 200 тысяч долларов. Бывшему помощнику уже предъявлено обвинение, он находится под стражей. Его подозревают в вымогательстве и получении денег от представителей бизнеса "за решение вопросов, входящих в его компетенцию". Уголовное дело возбуждено по статье, санкция которой предусматривает лишение свободы сроком до 15 лет. Экс-чиновник дал признательные показания.

Президент Белоруссии, комментируя задержание Ровнейко, отметил, что тот вел себя как "самый настоящий бандит". По словам Лукашенко, его бывший помощник попал в поле зрения оперативных подразделений более полутора лет назад. Причем в этом случае, прежде всего, сработали декларации о доходах.

"Когда изучение шло кадровое, я задал вопрос, откуда такая роскошь: автомобили до десятка, квартиры до десятка. Не может обычный чиновник и его семья так жить", — отметил президент.

Лукашенко признался, что ему неприятно, когда выясняется, что люди на высоких должностях занимаются коррупцией, однако таких случаев выявлены десятки. Тогда же глава государства пообещал и другие уголовные дела, связанные с высокопоставленными чиновниками.

Неприкасаемых нет

По мнению политического аналитика из Белоруссии Александра Шпаковского, новости о борьбе с коррупцией и, в частности, о последних задержаниях КГБ, "не являются чем-то экстраординарным в уголовно-правовой политике" республики.

"На самом деле линия на борьбу с коррупцией является традиционной для белорусского государства с момента прихода к власти Александра Лукашенко. Фактически получается, что неприкасаемых лиц в государственном аппарате нет. В том числе и среди кадрового реестра главы государства. Возбуждались в разные годы уголовные дела в отношении министров, других высокопоставленных чиновников, в том числе представителей силовых ведомств", — заметил Шпаковский.

По его информации, только в 2017 году было возбуждено около 800 уголовных дел по преступлениям коррупционного характера. "Поэтому в Беларуси с коррупцией и раньше боролись достаточно жестко, и нельзя говорить о том, что у нас происходит всплеск коррупционных преступлений", — считает собеседник агентства.

При этом аналитик высказал мнение, что "одними репрессивными методами победить коррупцию нельзя" и вряд ли вообще "корректно говорить о том, что коррупцию можно победить, потому что это явление старо как мир". Белоруссия в данном случае не исключение, заметил Шпаковский.

"Что касается других анонсированных уголовных дел, я не могу исключать, что они являются продолжением дела Ровнейко. Когда будут обнародованы спецслужбами фамилии фигурантов уголовных дел или какая-то предварительная информация о характере их связей между собой, то мы сможем на практике подтвердить правильность этой гипотезы или опровергнуть ее", — сказал он.

Между тем в борьбе с коррупцией, продолжил Шпаковский, важен еще один аспект, "помимо чисто экономического и правоохранительного", так как "вопрос коррупции – это еще и вопрос политической безопасности".

"Именно проявления коррупции послужили причиной разного рода социально-политических катаклизмов в близких нам республиках постсоветского пространства. Исходя из того, что в Беларуси удается долгое время сохранять политическую стабильность, наверное, жесткий подход в этом плане является оправданным. И вряд мы можем у нас привести примеры, которые существуют в других странах, когда чиновники по совместительству являются обладателями многомиллионных состояний либо бизнес-империй, и при этом, не стесняясь, занимают высшие государственные должности, вплоть до того, что являются президентами своих стран. Таких примеров у нас нет", — добавил Шпаковский.

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