РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
В мире

В Белоруссии задерживают за коррупцию "обнаглевших" чиновников

Сюжет:
Главное за 7 июня 2018 года (9)
20:0407.06.2018
(обновлено: 20:05 07.06.2018)
06261
© Flickr / Dennis JarvisПлощадь Независимости, Минск. Архивное фотоПлощадь Независимости, Минск. Архивное фото
© Flickr / Dennis Jarvis

МИНСК, 7 июн — РИА Новости. Белорусские высокопоставленные чиновники задержаны по подозрению в коррупции. Их имена и должности не называются, видимо, в интересах следствия. Правда, президент Белоруссии Александр Лукашенко, когда говорил, что никого не простит за коррупционные преступления, намекнул — особенно тех, кто "носит тяжелые погоны".

Сотрудники спецназа КГБ Белоруссии
© Sputnik / Виктор Толочко
Перейти в фотобанк
В Белоруссии ряд высокопоставленных чиновников задержали за взятки

Еще в апреле глава государства сообщил, что в стране усиливается контроль за работой руководителей, в том числе членов правительства и министров, поскольку "некоторые просто обнаглели".

По мнению экспертов, курс на борьбу с коррупцией свидетельствует о том, что неприкасаемых лиц в государственном аппарате нет.

Лукашенко сказал — Лукашенко сделал

За несколько дней до задержания высокопоставленных чиновников Лукашенко сообщил о грядущих громких коррупционных разоблачениях среди должностных лиц.

Информации о новых случаях коррупции в белорусских госструктурах долго ждать не пришлось. Если в среду генпрокурор республики Александр Конюк не захотел комментировать эту тему, то уже на следующий день председатель КГБ Валерий Вакульчик заявил, что за получение крупных взяток задержана целая группа чиновников.

"Ряд должностных лиц задержаны, но я вам скажу так, причем глава государства мне поручал эту информацию довести до общественности, это будет обязательно сделано. Единственное, хочу обратить ваше внимание, что речь идет не об одном должностном лице, и не одном факте, и не об одном уголовном деле", — сказал Вакульчик.

Сергей Ровнейко. Архивное фото
© Фото : grodnonews.by
В Белоруссии арестовали бывшего помощника Лукашенко
Глава КГБ подтвердил, что уровень задержанных чиновников высокий. При этом он выразил мнение, что в этом случае важны не столько их должности, сколько размер взяток. "Взятки большие", — заметил Вакульчик. Однако он не стал раскрывать имена задержанных и их должности.

Глава КГБ также уточнил, что совокупная сумма многочисленных взяток по последним уголовным делам составляет десятки тысяч долларов. "Уже доказано — примерно за год где-то порядка 140 тысяч долларов. Но эта цифра однозначно будет расти", — убежден председатель комитета.

Помимо этого громкого дела периодически в СМИ появлялась информация, что с должности снят тот или иной руководитель за непринятие мер "по пресечению правонарушений и фактов коррупции в подведомственных организациях". В частности, в начале мая от занимаемых должностей президентским указом были освобождены начальник госинспекции охраны животного и растительного мира Сергей Новиков и его заместитель Александр Дунькович.

Незадолго до этого Лукашенко снял с должностей министра лесного хозяйства Михаила Амельяновича и министра спорта и туризма Александра Шамко — за непринятие действенных мер по борьбе с коррупцией.

Кроме того, в марте комитет госбезопасности Белоруссии задержал с поличным при получении взятки в 3,5 тысячи долларов директора департамента по авиации Минтранса Владимира Костина. Сейчас он находится под стражей.

Когда помощник оказался бандитом

Громким делом с крупной для Белоруссии взяткой стало задержание экс-помощника Лукашенко, инспектора по Гродненской области Сергея Ровнейко. Именно с него начала раскручиваться длинная цепочка серьезных правонарушений среди госслужащих.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
Лукашенко анонсировал новые коррупционные разоблачения
По информации КГБ, Ровнейко задержали с поличным 29 мая при получении 200 тысяч долларов. Бывшему помощнику уже предъявлено обвинение, он находится под стражей. Его подозревают в вымогательстве и получении денег от представителей бизнеса "за решение вопросов, входящих в его компетенцию". Уголовное дело возбуждено по статье, санкция которой предусматривает лишение свободы сроком до 15 лет. Экс-чиновник дал признательные показания.

Президент Белоруссии, комментируя задержание Ровнейко, отметил, что тот вел себя как "самый настоящий бандит". По словам Лукашенко, его бывший помощник попал в поле зрения оперативных подразделений более полутора лет назад. Причем в этом случае, прежде всего, сработали декларации о доходах.

"Когда изучение шло кадровое, я задал вопрос, откуда такая роскошь: автомобили до десятка, квартиры до десятка. Не может обычный чиновник и его семья так жить", — отметил президент.

Лукашенко признался, что ему неприятно, когда выясняется, что люди на высоких должностях занимаются коррупцией, однако таких случаев выявлены десятки. Тогда же глава государства пообещал и другие уголовные дела, связанные с высокопоставленными чиновниками.

Неприкасаемых нет

По мнению политического аналитика из Белоруссии Александра Шпаковского, новости о борьбе с коррупцией и, в частности, о последних задержаниях КГБ, "не являются чем-то экстраординарным в уголовно-правовой политике" республики.

"На самом деле линия на борьбу с коррупцией является традиционной для белорусского государства с момента прихода к власти Александра Лукашенко. Фактически получается, что неприкасаемых лиц в государственном аппарате нет. В том числе и среди кадрового реестра главы государства. Возбуждались в разные годы уголовные дела в отношении министров, других высокопоставленных чиновников, в том числе представителей силовых ведомств", — заметил Шпаковский.

По его информации, только в 2017 году было возбуждено около 800 уголовных дел по преступлениям коррупционного характера. "Поэтому в Беларуси с коррупцией и раньше боролись достаточно жестко, и нельзя говорить о том, что у нас происходит всплеск коррупционных преступлений", — считает собеседник агентства.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
В Белоруссии удалось "обуздать" коррупцию, заявил Лукашенко
При этом аналитик высказал мнение, что "одними репрессивными методами победить коррупцию нельзя" и вряд ли вообще "корректно говорить о том, что коррупцию можно победить, потому что это явление старо как мир". Белоруссия в данном случае не исключение, заметил Шпаковский.

"Что касается других анонсированных уголовных дел, я не могу исключать, что они являются продолжением дела Ровнейко. Когда будут обнародованы спецслужбами фамилии фигурантов уголовных дел или какая-то предварительная информация о характере их связей между собой, то мы сможем на практике подтвердить правильность этой гипотезы или опровергнуть ее", — сказал он.

Между тем в борьбе с коррупцией, продолжил Шпаковский, важен еще один аспект, "помимо чисто экономического и правоохранительного", так как "вопрос коррупции – это еще и вопрос политической безопасности".

"Именно проявления коррупции послужили причиной разного рода социально-политических катаклизмов в близких нам республиках постсоветского пространства. Исходя из того, что в Беларуси удается долгое время сохранять политическую стабильность, наверное, жесткий подход в этом плане является оправданным. И вряд мы можем у нас привести примеры, которые существуют в других странах, когда чиновники по совместительству являются обладателями многомиллионных состояний либо бизнес-империй, и при этом, не стесняясь, занимают высшие государственные должности, вплоть до того, что являются президентами своих стран. Таких примеров у нас нет", — добавил Шпаковский.

Все новости Белоруссии читайте на сайте Sputnik Беларусь >>

Комментировать
В мире
Комментировать
Новости
Авторы
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2018 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").

Главный редактор: Анисимов А.С.

Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru

Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена