Трамп заявил, что ожидает плодотворной встречи с Ким Чен Ыном

ВАШИНГТОН, 7 июн – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что ожидает плодотворной встречи с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном 12 июня, но условием улучшения отношений с этой страной является ее полная денуклеризация, в противном случае санкции будут только усиливаться.

"Я думаю, что встреча будет плодотворной. Это надо было сделать еще раньше и еще при другой администрации", — заявил Трамп, выступая перед журналистами по итогам встречи с премьер-министром Японии Синдзо Абэ в Белом доме в четверг.

При этом он добавил, что США не смогут принять отказ Пхеньяна от полной денуклеризации. В противном случае санкции и давление мирового сообщества будут усиливаться. Он также упомянул, что Иран должен служить Северной Корее ярким примером того, что санкции будут усиливаться, если та не будет в полной мере исполнять свои обязательства.

Саммит с участием Трампа и Ким Чен Ына, как ожидается, состоится в Сингапуре 12 июня.