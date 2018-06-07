Страны НАТО договорились создать два новых командования

БРЮССЕЛЬ, 7 июн – РИА Новости. Министры обороны НАТО договорились создать два новых командования и утвердили программу повышения оперативной готовности вооруженных сил, сообщил журналистам генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг.

По его словам, в новых структурах задействует 1,2 тысячи человек. Одно из командований разместят в Норфолке, штат Вирджиния, другое – в немецком городе Ульм.

"Министры также согласовали инициативу НАТО по обеспечению готовности, получившую название "4 на 30". Союзники обязались к 2020 году иметь 30 механизированных батальонов, 30 воздушных эскадрилий и 30 боевых кораблей, готовых к использованию в течение 30 дней или менее", — сказал Столтенберг.

Он также рассказал, что в рамках новых структур создадут центр киберопераций, который будет координировать действия национальных сил.

Ранее Столтенберг заявил, что страны-участницы НАТО продолжают наращивать расходы на оборону. По его словам, почти все союзники достигли установленного показателя в 2% от ВВП, а в 2018 году европейские страны и Канада увеличат траты на оборону до 3,8%.

Накануне экс-генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен заявил, что Россия может присоединиться к альянсу в любое время, если будет соответствовать необходимым критериям. Москва, однако, не заинтересована в подобном развитии событий, считает он.