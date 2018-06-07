Китай может направить истребитель для сопровождения Ким Чен Ына

ПЕКИН, 7 июн – РИА Новости. Китай может направить истребитель для сопровождения борта северокорейского лидера Ким Чен Ына на пути в Сингапур для встречи с президентом США Дональдом Трампом, сообщает издание South China Morning Post со ссылкой на осведомленный военный источник в Южной Корее.

Саммит с участием Трампа и Ким Чен Ына, как ожидается, состоится в Сингапуре 12 июня.

Как отметил источник издания, Пекин может направить свой истребитель для сопровождения борта Ким Чен Ына, когда он будет пролетать в воздушном пространстве Китая на пути в Сингапур, по мнению источника, таким образом КНР пытается усилить свое влияние на КНДР в преддверии саммита.

"Сопровождение истребителями главы государства является высшим протоколом безопасности, который могут предоставить военные воздушные силы, если Китай обеспечит такой эскорт (Ким Чен Ыну-ред.), это может быть сигналом в адрес США и Южной Кореи, что Пекин твердо поддерживает северокорейский режим", — сказал источник.

Издание также отмечает, что Ким Чен Ын известен крайней озабоченностью в отношении обеспечения своей безопасности, и поэтому до сих пор неизвестен маршрут, которым он полетит в Сингапур. Единственное, что точно известно, так это то, что Пхеньян предпримет наивысшие меры безопасности.

При этом военный эксперт из Гонконга Сун Чжунпин отметил, что тщательное планирование и сохранение втайне маршрута следования борта лидера той или иной страны при полетах за границу является обычной практикой, и нет ничего странного в том, что "борт номер один" сопровождают истребители. Однако совсем другое дело, когда какая-либо страна направляет свои истребители для сопровождения лидера другого государства по дороге в третью страну.

"Обычно истребители сопровождают самолет лидера страны при подлете к государственной границе, а принимающая сторона направляет уже свои истребители к границе, когда иностранный гость подлетает, это такая своеобразная передача в воздухе, и теоретически, это обязанность Сингапура – сопровождать самолет Ким Чен Ына после того, как он войдет в воздушное пространство Сингапура", — сказал эксперт.