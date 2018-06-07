МККК отзывает из Йемена 71 сотрудника из-за соображений безопасности

ПАРИЖ, 7 июн — РИА Новости, Виктория Иванова. Международный комитет Красного Креста (МККК) отзывает 71 своего сотрудника из Йемена из-за соображений безопасности, говорится в распространенном в четверг коммюнике организации.

"В связи с серией происшествий и угроз МККК отозвал 71 сотрудника из Йемена", — написано в заявлении. Там отмечается, что такие меры "нанесли ущерб гуманитарным действиям, таким как хирургические процедуры, посещение заключенных, инициативы по очистке воды и распространению пищи".

Согласно коммюнике, "МККК был представлен в Йемене с 1962 года, но сейчас наблюдаются опасные тенденции".

"Наши текущие активности были заблокированы, подвергались угрозам или становились мишенями в последние недели, и (мы) наблюдаем активную попытку инструментализации нашей организации в качестве пешки в конфликте", — заявил директор по операциям МККК Доминик Штиллхарт.

МККК "призывает все стороны конфликта предоставить конкретные, прочные и действенные гарантии того, что организация сможет продолжать работу в Йемене".

В Йемене с 2014 года продолжается вооруженный конфликт, в котором с одной стороны участвуют повстанцы-хуситы из шиитского движения "Ансар Алла", с другой — правительственные войска и ополчение, лояльные президенту Абд Раббу Мансуру Хади. Власти с воздуха и на земле поддерживает арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией, в ответ на это хуситы регулярно обстреливают саудовскую территорию.