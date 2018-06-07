КИЕВ/ЛУГАСК, 7 июн — РИА Новости. Минобороны Украины обвинило ополченцев в инциденте с маршруткой в подконтрольном самопровозглашенной Луганской народной республике населенном пункте Голубовское, в ЛНР это заявление опровергли.
Ранее в ЛНР сообщили, что в населенном пункте Голубовское под обстрел попала маршрутка, шесть человек получили ранения различной степени тяжести.
В Минобороны Украины заявили, что обстрела не было, а "в жилом квартале населенного пункта (Голубовское) террористы взорвали взрывное устройство, от которого пострадали местные жители".
"Украинское командование не учло, что последствия их преступления уже зафиксировала пресса и представители ЛНР в СЦКК. То, что люди пострадали именно от обстрела, свидетельствует и характер ранений пассажиров маршрутки и найденные на месте происшествия остатки боеприпасов", — заявил РИА Новости официальный представитель ЛНР Андрей Марочко.