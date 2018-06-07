В ЛНР отвергли обвинения в причастности ополченцев к обстрелу маршрутки

КИЕВ/ЛУГАСК, 7 июн — РИА Новости. Минобороны Украины обвинило ополченцев в инциденте с маршруткой в подконтрольном самопровозглашенной Луганской народной республике населенном пункте Голубовское, в ЛНР это заявление опровергли.

Ранее в ЛНР сообщили, что в населенном пункте Голубовское под обстрел попала маршрутка, шесть человек получили ранения различной степени тяжести.

В Минобороны Украины заявили, что обстрела не было, а "в жилом квартале населенного пункта (Голубовское) террористы взорвали взрывное устройство, от которого пострадали местные жители".

В ЛНР сообщили, что это заявление не соответствует действительности. По уточненным данным Народной милиции, украинские силовики вели прицельный огонь по маршрутке из минометов калибра 120 миллиметров, последствия обстрела уже зафиксированы.

"Украинское командование не учло, что последствия их преступления уже зафиксировала пресса и представители ЛНР в СЦКК. То, что люди пострадали именно от обстрела, свидетельствует и характер ранений пассажиров маршрутки и найденные на месте происшествия остатки боеприпасов", — заявил РИА Новости официальный представитель ЛНР Андрей Марочко.