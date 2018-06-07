Суд в Германии снял с экс-офицера бундесвера обвинение в подготовке теракта

БЕРЛИН, 7 июн — РИА Новости. Бывший офицер бундесвера Франко А., который подозревался в подготовке теракта на почве ультраправых убеждений, не будет привлечен на этом основании к судебной ответственности из-за недостаточных доказательств, заявили в четверг в высшем земельном суде во Франкфурте-на-Майне.

Согласно решению суда, "существует недостаточная вероятность, что он (обвиняемый) имел твердое намерение совершить тяжкое преступление, направленное против общественного порядка". При этом суд признал "весьма вероятным", что Франко А. имел националистические убеждения и владел двумя пистолетами и двумя ружьями, а также 51 гранатой. За это нарушение он будет отвечать в земельном суде Дармштадта.

В декабре 2017 года генпрокуратура ФРГ выдвинула обвинения против старшего лейтенанта бундесвера Франко А. в подготовке тяжкого преступления против государства, а также в воровстве, подлоге и нарушении закона об обороте оружия и взрывчатых веществ.

В частности, по данным следователей, он планировал из националистических убеждений в неизвестный момент совершить атаку на высокопоставленных политиков и представителей гражданского общества, которые, с точки зрения обвиняемого, демонстрировали особенно активное, дружеское участие в отношении беженцев.

Как полагало следствие, Франко А. собирался совершить нападение на экс-министра юстиции ФРГ Хайко Мааса, бывшего вице-президента немецкого бундестага Клаудию Рот, гражданскую активистку и правозащитницу Анетту Кахане. Для осуществления своего плана он подготовил оружие, часть которого была похищена с военного склада бундесвера.

Кроме того, Франко А. незаконно зарегистрировался в качестве беженца из Сирии в миграционном ведомстве Германии, чтобы "использовать эту фальшивую личность для направления следствия по ложному следу", выдав нападения на политиков и общественных деятелей за "радикально-исламистские теракты, осуществленные беженцами", что "усилило бы чувство угрозы" в обществе по отношению к прибывающим, заявили в прокуратуре.

Ранее немецкие правоохранители отпустили нескольких человек из окружения Франко А., которых подозревали в сообщничестве с экс-офицером.