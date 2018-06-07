В Германии арестовали четырех предполагаемых членов ИГ*

БЕРЛИН, 7 июн — РИА Новости. Генпрокуратура ФРГ при поддержке спецназа федеральной земли Северный Рейн-Вестфалия произвела задержания четырех предполагаемых боевиков террористической группировки "Исламское государство"*, затем суд вынес решение об их аресте.

"Обвиняемые подозреваются в членстве в иностранной террористической группировке "Исламское государство"* на территории Ирака с 2013 по 2015 годы", — говорится в заявлении, распространенном в четверг ведомством.

Все задержанные являются гражданами Ирака в возрасте от 26 до 29 лет, в их квартирах был произведен обыск. По данным следствия, им инкриминируется также соучастие в убийстве, военные преступления, незаконное хранение оружия, участие в терактах.

Один из задержанных, Мохаммед Рафеа Ясин Й. (Mohammed Rafea Yaseen Y.), подозревается в участии в массовых убийствах гражданских лиц, включая женщин и детей.

*Террористическая организация, запрещена в России