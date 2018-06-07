Ожесточенная схватка двух кобр попала на видео

МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. В Сети появился ролик, на котором запечатлена схватка двух ошейниковых кобр.

На опубликованных кадрах видно, как рептилии сцепились в клубок. После того, как стало ясно, что ни одна из змей не может одержать верх в поединке, пресмыкающиеся сменили тактику. Схватив друг друга "за горло", они покатились по земле.

На середине поединка видео обрывается, поэтому невозможно определить, кто же стал победителем.

Ошейниковые кобры – ядовитые змеи длиной около одного метра. Рептилии обитают на территории Южной Африки, в частности в Зимбабве, Лесото, Свазиленде и ЮАР.