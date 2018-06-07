Лагард примет участие во встрече G7 в Канаде

ВАШИНГТОН, 7 июн – РИА Новости. Глава Международного Валютного Фонда (МВФ) Кристин Лагард примет участие во встрече глав "большой семерики" в Квебеке, сообщил представитель фонда Джерри Райс в четверг.

"Я могу подтвердить вам это (что Лагард будет участвовать в работе группы)", — сказала он.

Саммит "большой семерки" пройдет 8-9 июня в канадской провинции Квебек.

Он отметил, что в понедельник (10 июня) она отправится в Германию, где примет участие в регулярном саммите глав международных финансовых институтов по приглашению канцлера Германии Ангелы Меркель. Далее Лагард вернется в США, где проведет пресс-конференцию для журналистов по вопросу экономической ситуации в США, а 21 июня отправится на встречу Еврогруппы в Люксембурге, добавил Райс.