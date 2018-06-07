В Чернобыльской зоне отчуждения ликвидировали пожар

Самолет госслужбы Украины по ЧС во время ликвидации возгорания в Чернобыльской зоне отчуждения. Архивное фото

Самолет госслужбы Украины по ЧС во время ликвидации возгорания в Чернобыльской зоне отчуждения. Архивное фото

КИЕВ, 7 июн — РИА Новости. Спасатели ликвидировали пожар в Чернобыльской зоне отчуждения, сообщила в четверг пресс-служба государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

По данным Госслужбы по чрезвычайным ситуациям, около 10 гектаров сухой травы загорелось во вторник в Чернобыльской зоне отчуждения. Правоохранители возбудили уголовное дело по факту пожара в Чернобыльской зоне отчуждения.

"В 17.50 (совпадает с мск) пожар в лесном массиве в зоне отчуждения ликвидирован", — говорится в сообщении пресс-службы.

Радиационный фон в городах Киев, Чернобыль и на промышленной площадке ЧАЭС находится в пределах нормы.