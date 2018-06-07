Макрон призвал США не подталкивать Иран к выходу из СВПД

ПАРИЖ, 7 июн – РИА Новости, Людмила Орищенко. Президент Франции Эммануэль Макрон призывает США не подталкивать Иран к выходу из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД).

"Президент (США Дональд — ред.) Трамп будет с нами (на саммите "большой семерки" — ред.) и несколько дней спустя в Сингапуре на встрече с главой КНДР. И мы все вместе с ним поддерживаем инициативу, важную для корейского полуострова и глобальной денуклеаризации. Но какова будет убедительность этих переговоров, если аннулируются переговоры по иранской ядерной программе, которые прошли три года назад?" — сказал Макрон на совместной пресс-конференции с премьер-министром Канады Джастином Трюдо.

"Мы хотим, чтобы президент Трамп был силен и ему удались эти переговоры с КНДР, мы хотим, чтобы международное сообщество имело доверие в отношении договора с Ираном. Поэтому мы предлагаем: вам не нравится соглашение, подписанное вашим предшественником… но не мешайте другим оставаться в нем и не подталкивайте Иран к выходу из соглашения… Давайте работать все вместе над более широким соглашением", — подчеркнул президент Франции.

Пресс-конференцию транслировал телеканал BFMTV.

Ситуация вокруг Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) обострилась после того, как 8 мая президент США Дональд Трамп объявил, что Вашингтон выходит из соглашения с Ираном по ядерной программе, достигнутого "шестеркой" международных посредников (Россия, США, Британия, Китай, Франция, Германия) в 2015 году. Трамп также заявил о восстановлении всех санкций, действие которых было приостановлено как результат достигнутой сделки. Остальные члены "шестерки" международных посредников выступили против подобного шага США. Европейские партнеры Вашингтона заявили, что намерены по-прежнему соблюдать условия сделки с Ираном.