Виновник ДТП в Киргизии, в котором погибла "Миссис Мира", был пьян

БИШКЕК, 7 июн – РИА Новости. Судебно-медицинская экспертиза показала, что водитель, ставший виновником ДТП, в котором погибла обладательница титула "Миссис Мира-2018" Сания Шакирова, был пьян. Об этом сообщает Sputnik Кыргызстан со ссылкой на пресс-службу УВД Иссык-Кульской области Киргизии.
ДТП, в котором погибла победительница международного конкурса Miss Universe Beauty 2018 в номинации Missis World Сания Шакирова, произошло в ночь с 2 на 3 июня близ села Чок-Тал Иссык-Кульской области. Водитель такси не справился с управлением, машину занесло. Автомобиль врезался в стену, ограждающую кладбище.
Шакирова скончалась на месте. Еще один пассажир такси был госпитализирован.
У погибшей остались трое детей.
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