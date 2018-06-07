Виновник ДТП в Киргизии, в котором погибла "Миссис Мира", был пьян

Автомобиль, попавший в ДТП неподалеку от села Чок-Тал, Киргизия

Автомобиль, попавший в ДТП неподалеку от села Чок-Тал, Киргизия

БИШКЕК, 7 июн – РИА Новости. Судебно-медицинская экспертиза показала, что водитель, ставший виновником ДТП, в котором погибла обладательница титула "Миссис Мира-2018" Сания Шакирова, был пьян. Об этом сообщает Sputnik Кыргызстан со ссылкой на пресс-службу УВД Иссык-Кульской области Киргизии.

Сейчас 31-летний автовладелец находится в Бишкекском научно-исследовательском центре травматологии и ортопедии, куда его госпитализировали после аварии. Суд должен избрать ему меру пресечения.

ДТП, в котором погибла победительница международного конкурса Miss Universe Beauty 2018 в номинации Missis World Сания Шакирова, произошло в ночь с 2 на 3 июня близ села Чок-Тал Иссык-Кульской области. Водитель такси не справился с управлением, машину занесло. Автомобиль врезался в стену, ограждающую кладбище.

Шакирова скончалась на месте. Еще один пассажир такси был госпитализирован.

У погибшей остались трое детей.

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