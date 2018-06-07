МВФ выразил обеспокоенность в связи с отставкой главы минфина Украины

ВАШИНГТОН, 7 июн — РИА новости, Екатерина Соболь. Международный валютный вонд (МВФ) выражает обеспокоенность в связи с отставкой главы минфина Украины Александра Данилюка, надеется, что политика ведомства не изменится, заявил представитель Фонда Джерри Райс в ходе регулярного брифинга для журналистов.

"Мы не обсуждаем персоналии. Но, учитывая, что минфин играет важную роль в переговорах, мы выражаем нашу обеспокоенность в связи с отставкой. Надеемся, что политика ведомства в связи с этой отставкой не изменится", — сказал Райс.

Верховная рада Украины в четверг отправила в отставку министра финансов страны Александра Данилюка.

Райс также прокомментировал принятие в четверг радой Украины закона об антикоррупционном суде. По его словам, очень рано обсуждать сам закон, "его еще надо изучить", но принятие этого закона — важный этап в реализации программы.

Представитель МВФ отметил, что Фонд будет внимательно следить за тем, насколько компетентные, квалифицированные и независимые судьи будут участвовать в работе суда.

Верховная рада приняла президентский закон о создании Высшего антикоррупционного суда на Украине, такое решение в четверг поддержали 315 парламентариев при необходимом минимуме в 226 голосов.