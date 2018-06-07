Парламент Армении одобрил программу нового правительства

ЕРЕВАН, 7 июн — РИА Новости. Национальное собрание (парламент) Армении одобрило в четверг на внеочередном заседании программу нового правительства страны; среди основных пунктов — стремление к развитию отношений с РФ и готовность к переговорам с президентом Азербайджана по урегулированию в Карабахе.

За принятие документа, представленного премьер-министром Николом Пашиняном, проголосовали 62 депутата, против — 39.

Представляя программу, Пашинян заявил, что правительство будет работать над искоренением коррупции, разделением политики и бизнеса, поддерживать экономическую конкуренцию. Декларируемыми целями являются также защита прав человека, обеспечение экономического роста, создание новых рабочих мест, преодоление бедности.

Во внешнеполитической сфере власти обещают приложить усилия для развития стратегических, союзнических отношений с РФ, заявил Пашинян. Он добавил, что правительство рассматривает военное сотрудничество с Россией в качестве важного элемента обеспечения безопасности Армении. Кроме того, по его словам, будет дан импульс партнерству с США и ЕС.

В документе отмечается также необходимость проведения внеочередных парламентских выборов, самое позднее — в течение года. До этого, как заявил Пашинян, необходимо внести изменения в избирательное законодательство. По его словам, разработкой реформ займется специальная рабочая группа, в которую войдут представители всех фракций, гражданского общества, внепарламентских сил

Премьер подтвердил готовность к переговорам с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым по урегулированию ситуации в Нагорном Карабахе, вновь заявив, что настаивает на участии в переговорном процессе непризнанной Нагорно-Карабахской республики.

Премьер также заявил о необходимости привлечь к госупралению представителей диаспоры, инициировав с этой целью обсуждение вопроса о снятии конституционных запретов.

Представитель бывшей правящей Республиканской партии Армении, вице-спикер парламент Эдуард Шармазанов назвал представленный документ меморандумом целей, мечты и желаний, но не политической программой. "В ней нет ни инструментов достижения целей, ни последовательности конкретных шагов, ни сроков, ни ожидаемых показателей", — сказал Шармазанов, пожелав новому правительству удачи.

В Армении с 13 апреля проходили акции протеста оппозиции, выступившей против избрания экс-президента и лидера Республиканской партии Сержа Саргсяна на пост премьера. Ранее в Армении вступили в силу изменения в конституцию, согласно которым самыми широкими полномочиями будет обладать премьер. На фоне протестов Саргсян 23 апреля, менее чем через неделю после избрания премьером, подал в отставку, а 8 мая парламент избрал на этот пост лидера оппозиции Пашиняна. После этого РПА объявила себя оппозиционной силой.