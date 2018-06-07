В Киеве рассказали о преимуществах Крымского моста для России

МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Секретарь СНБО Украины Александр Турчинов рассказал о преимуществах, которые Москва получила после введения в эксплуатацию Крымского моста.

По его словам, строительство транспортной артерии укрепило военный потенциал России в регионе и позволило создать "мощную военную инфраструктуру" вдоль украинской границы.

"Что очень опасно — возведение Керченского моста позволяет значительно быстрее увеличивать военный контингент", — цитирует Турчинова УНИАН.

Украинские политики до сих пор не могут определиться, как относиться к мосту через Керченский пролив. Так, постпред президента Украины в Крыму Борис Бабин говорил о "проблемах", которые якобы возникли у России с торговым судоходством из-за его строительства.

Депутат Верховной рады Игорь Мосийчук, в свою очередь, заявлял, что сооружение необходимо уничтожить, а незадолго до этого его коллега Рефат Чубаров требовал, чтобы мост передали Украине в качестве "контрибуции".

В России эти выпады подвергли жесткой критике. Так, глава Крыма Сергей Аксенов назвал их "маразматическими" и посоветовал не обращать внимания на подобные заявления. В Госдуме, в свою очередь, подчеркнули, что любые попытки Киева устроить провокацию на транспортной артерии будут жестко пресекать.

Мост в Крым из Краснодарского края — самый протяженный в России, его длина составляет 19 километров. Начало движения автомобилей изначально планировали на декабрь, но работы завершили с опережением. Первые поезда проедут по мосту в 2019 году.