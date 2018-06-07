В США дети в некрологе обрадовались смерти матери

МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. После смерти 80-летней американки ее дети опубликовали в газете Redwood Falls Gazette скандальный некролог, вызвавший возмущение у пользователей Сети, сообщает RT.

Вначале авторы некролога сообщают, что Кэтлин Демлоу, урожденная Шунк, родилась в марте 1938 года, в 1957 году вышла замуж за Денниса Демлоу и родила двоих детей Джину и Джея.

"В 1962 году она забеременела от брата своего мужа Лайла и переехала в Калифорнию. Она бросила своих детей Джину и Джей, которых воспитали ее родители. Она умерла 31 мая 2018 года и теперь предстанет перед высшим судом. Джина и Джей не будут скучать, без нее этот мир будет лучше", — говорится в тексте.

После того, как множество читателей Redwood Falls Gazette выразили свое возмущение, текст некролога был удален с сайта издания. В Facebook сотрудники редакции отметили, что большинство из них возражали против публикации.

Один из родственников покойной, в свою очередь, заявил, что в некрологе опущены некоторые детали произошедшего. По его мнению, автором скандальной заметки стал сын Кэтлин Джей.