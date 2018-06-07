Площадь пожара в Чернобыльской зоне отчуждения сократилась до 0,4 гектара

КИЕВ, 7 июн — РИА Новости. Площадь пожара в Чернобыльской зоне отчуждения сократилась с 0,8 до 0,4 гектара – осталось потушить только один очаг возгорания, сообщила в четверг Госслужба Украины по ЧС.

По данным Госслужбы по ЧС, во вторник загорелась трава в Чернобыльской зоне отчуждения, площадь пожара составила 12 гектаров.

"По состоянию на 16.00 (совпадает с мск) 7 июня продолжается тушение одной ячейки на площади около 0,4 гектара", — говорится в сообщении.

По данным ведомства, к тушению пожара привлечены 25 единиц техники и 138 человек, авиация скинула 318 тонн воды. Радиационный фон в городах Киев, Чернобыль и на промышленной площадке ЧАЭС находится в пределах нормы.