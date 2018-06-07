ПАРИЖ, 7 июн – РИА Новости, Людмила Орищенко. Президент Франции Эмануэль Макрон заявил о недопустимости коммерческой войны с США, подчеркнул, что от нее пострадают в том числе американские компании.

США ранее, обосновав соображениями национальной безопасности, ввели ввозные пошлины на поставку стали в размере 25% и алюминия — 10%. Евросоюз в ответ на это заявил о трех направлениях действий: открытие спора в ВТО, наложение пошлин на импорт ряда товаров из США для ребалансировки ситуации в рамках правил организации, а также о возможности ввести защитные меры на рынке стали, если обнаружится дополнительный приток импорта в страны ЕС из-за "закрытия" рынка США.

"Я еще раз скажу президенту (США Дональду —ред.) Трампу, что принятые меры, контрпродуктивны, в том числе для экономики его страны. Есть еще один принципиальный вопрос для меня: мы не можем вести коммерческую войну с союзниками", — сказал Макрон на пресс-конференции с премьер-министром Канады Джастином Трюдо.

Макрон подчеркнул, что необходимо искать выход из сложившейся ситуации. "Коммерческая война плоха для всех, начиная с американских работников", — отметил французский лидер.

Вместе с тем он добавил, что нужно реагировать на решение США о введении пошлин на металлы в рамках международного права. "Мы должны защитить нашу индустрию, наших работников, наши экономики. Это то, чего они от нас ждут", — добавил Макрон.