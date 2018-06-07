ПАРИЖ, 7 июн – РИА Новости, Людмила Орищенко. Президент Франции Эмануэль Макрон заявил о недопустимости коммерческой войны с США, подчеркнул, что от нее пострадают в том числе американские компании.
"Я еще раз скажу президенту (США Дональду —ред.) Трампу, что принятые меры, контрпродуктивны, в том числе для экономики его страны. Есть еще один принципиальный вопрос для меня: мы не можем вести коммерческую войну с союзниками", — сказал Макрон на пресс-конференции с премьер-министром Канады Джастином Трюдо.
Вместе с тем он добавил, что нужно реагировать на решение США о введении пошлин на металлы в рамках международного права. "Мы должны защитить нашу индустрию, наших работников, наши экономики. Это то, чего они от нас ждут", — добавил Макрон.